Вице-мэр Ефимов: число предпринимателей Инвестпортала Москвы превысило 70 тысяч

Более 70 тыс. пользователей зарегистрировались на инвестиционном портале Москвы с момента его создания в 2014 году. Только с начала этого года личный кабинет завели около 10 тыс. человек.

«Количество предпринимателей, которые пользуются личным кабинетом инвестиционного портала Москвы, продолжает расти. Сегодня на сайте зарегистрировано уже 72,3 тысячи пользователей, из них 21,6 тысячи завели личный кабинет в прошлом году. Это почти на 10 тысяч, или почти в два раза больше, чем за 2020 год, когда на сайте зарегистрировались 12,1 тысячи человек», – сообщил вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Около 10 тысяч пользователей прошли регистрацию с начала этого года, что на четверть больше, чем в аналогичный период 2021 года, добавил вице-мэр.

«Инвестпортал – это многофункциональный инструмент. Растущее число пользователей подтверждает, что этот ресурс важен и нужен бизнесу. Чтобы упростить работу с порталом, в апреле этого года был модернизирован личный кабинет: в нем не только усовершенствовали интерфейс, но и добавили разделы, которые помогают пользователю получать актуальную именно для него информацию. Сейчас мы видим, что в обновленном личном кабинете особенно востребован раздел «Мои торги», который позволяет отслеживать статусы всех процессов, связанных с торгами по городским объектам недвижимости», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Зарегистрированным пользователям доступно более 30 онлайн-сервисов. В текущем году или воспользовались 55 тыс. раз, а за все время работы портала – более 500 тыс. раз.

Через инвестпортал предприниматели могут подать заявки на присвоение спецстатусов, благодаря которым могут снизить налоги на 17-25%. Можно стать резидентом столичной особой экономической зоны или подобрать площадку для размещения производства в Москве. Навигатор мер поддержки портала помогает подобрать оптимальные виды помощи, включая антикризисные.

Также бизнесмены могут через инвестпортал подать заявку на субсидию, заем или предложить инвестпроект. Здесь же можно совершить виртуальный тур по объектам недвижимости, выставленным на торги, или записаться на очный осмотр, а также изучить документацию по лотам. Каждый пользователь инвестиционного портала может настроить личный кабинет под свои запросы и потребности, что делает функционал более удобным, напомнили в Городском агентстве управления инвестициями.

«Регистрация на Инвестпортале – это еще и оперативное взаимодействие с профильными ведомствами правительства столицы. На сайте работает линия прямых обращений, где инвесторы, как правило, интересуются нюансами процедуры торгов и получения финансовой поддержки, предлагают к реализации свои инициативы. Всего сервисом воспользовались более 14 тысяч раз, из них 3,8 тысячи раз – в прошлом году, 900 раз – в текущем», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.