Ефимов: город сдал участок в аренду за рубль под производство комплектующих для пожарной техники

Производственный комплекс по изготовлению комплектующих для пожарной техники возведут в Северном административном округе (САО) Москвы. Предприятие расположится на участке, сданном инвестору по льготной ставке аренды один рубль в год. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках договора аренды инвестор возведет производственный комплекс по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники общей площадью 17,3 тысячи квадратных метров. Это уже третье производство, которое получило землю по льготной ставке аренды один рубль в год. По итогам реализации проекта будет создано 150 новых рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет – 35 миллионов рублей», - сообщил Ефимов.

Участок в аренду получит компания «СТ-АВТО». «Сейчас инвестору предоставлено 1,15 гектара земли для строительства производства. Предприятие будет возведено как масштабный инвестиционный проект, для таких объектов по решению ГЗК город предоставляет землю без проведения торгов сроком на пять лет», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Земельный участок располагается на Ленинградском шоссе, вблизи владения 304. Здесь планируется возвести двухэтажное производственное здание и административный корпус.

«Объект расположится по соседству с существующей площадкой, которая занимает 0,127 гектара. Расширение производства позволит в три раза увеличить количество сотрудников и в 2,6 раза налоговые отчисления в бюджет Москвы», – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Льготная аренда за рубль предназначена для предпринимателей, готовых развивать промышленность в Москве и создавать новые рабочие места. Два участка за рубль в этом году уже были сданы для реализации масштабных инвестиционных проектов. Инвесторы возведут инженерный корпус площадью почти 10 тыс. кв. метров и объект пищевой промышленности общей площадью 39 тыс. кв. метров.