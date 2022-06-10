ЕЦБ: вот и все

Хотя намерение Европейского центрального банка (ЕЦБ) объявить после июньского заседания о завершении эпохи сверхнизких ставок и было широко известно, своими конкретными заявлениями ему удалось неприятно удивить рынок. Он сообщил, что прекратит количественное смягчение (скупку активов на свой баланс) 1 июля, а 21 июля поднимет процентные ставки на 25 базисных пунктов. И при этом банк указал на возможность перехода к более быстрым темпам подъема ставки осенью.

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Последнее привело к падению фондовых индексов в Европе: экономика во многих странах и без того уже быстро замедляется, а инфляция, с которой теперь, наконец, решил жестко бороться ЕЦБ — растет. Соответственно, рынки увидели более близкие, чем ранее казалось, перспективы скатывания в рецессию или стагфляцию. Германский DAX в течение дня падал на 1,79%, французский CAC 40 – на 1,64%, а итальянский FTSE MIB – на 2,46%.

«Если среднесрочный прогноз инфляции сохранится или ухудшится, на сентябрьском заседании будет уместно более значительное повышение, — говорилось в заявлении ЕЦБ. – Основываясь на своей текущей оценке, Совет управляющих предполагает, что постепенный, но устойчивый путь дальнейшего повышения процентных ставок будет целесообразным».

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Это, как минимум, приведет к тому, что депозитная ставка ЕЦБ в сентябре вырастет с -0,5% в настоящее время до нуля, а то и станет положительной. В любом случае, восьмилетний период отрицательной стоимости заимствований в Европе будет завершен.

Но на фоне инфляции, достигшей в мае в зоне евро исторического максимума (8,1%), и действий ФРС, ставка которой в сентябре будет уже выше 2%, этого все еще слишком мало. Для победы над ростом потребительских цен ЕЦБ придется, по-видимому, идти гораздо дальше – и с подъемом ставок, и с сокращением баланса.

А это чревато не только рецессией, но и долговыми кризисами в отдельных европейских странах (не случайно итальянские акции упали сильнее немецких). Тем не менее, пока ЕЦБ показывает, что ужесточение денежно-кредитной политики, по меньшей мере, будет продолжительным. «Решения, которые мы приняли сегодня — это не просто намерения относительно одного месяца июля — это целое путешествие», — заявила в четверг президент ЕЦБ Кристин Лагард.

При этом регулятор повысил прогноз инфляции на этот год с 5,1% до 6,8%. В 2023 году он прогнозирует 3,5%, а в 2024 году – 2,1%. Достичь такой динамики ее снижения без серьезного ужесточения денежно-кредитной политики в рамках действующей экономической политики даже чисто теоретически едва ли возможно. Не говоря уже о попытке добиться этого в условиях разрыва цепочек поставок из-за пандемии и ситуации вокруг Украины, нарастающего энергетического кризиса и высокого долгового бремени периферийных стран еврозоны. Скорее, дело придет к стагнации и сохранению инфляции намного выше таргета. Но это дело не ближайших месяцев.

«ЕЦБ внес больше ясности в прогноз, чем ожидалось, сигнализируя о том, что он повысит свои основные процентные ставки в июле и сентябре. Заявление о решениях по денежно-кредитной политике подтверждает, что первым шагом будет повышение ставки на 25 б. п. и оставляет открытой возможность повышения на 50 б.п. в сентябре. <…> постепенное повышение ставок на 25 б.п. в сентябре и октябре с большей вероятностью позволило бы избежать возникновения паники на периферийных рынках облигаций», – комментировало европейскую ситуацию в четверг Bloomberg Economics.

Неудивительно, что рынки акций ЕС показали лишь незначительную положительную коррекцию под вечер, закрывшись в «красной зоне». DAX потерял 1,71%, CAC 40 – 1,4%, FTSE MIB – 1,9%.