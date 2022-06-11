На рынке безалкогольных напитков верх взял патриотический тренд

Средний чек на покупку соков и прохладительных напитков в России в начале июня на 34% превысил показателей прошлого года и составил 187 рублей. При этом за месяц рост составил 4%. Такие данные приводятся в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс».

Аналитики отметили, что объем продаж в денежном эквиваленте в прошлом месяце был выше на 4%, а в июне — уже на 7%. Хотя в натуральном выражении (поштучно) в мае он был ниже прошлогоднего уровня на 17%, а в начале июня — на 16%.

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Пьем меньше, платим больше

Чек на негазированную воду также вырос, показав рост продаж в денежном эквиваленте, но падение в штучном, что может говорить об общей тенденции к повышению стоимости товаров данной категории.

По мнению экспертов «Чек Индекса» интерес к напиткам от российских компаний может быть связан с увеличением маркетинговых активностей отечественных производителей, которые «стремятся использовать сложившуюся обстановку в целях расширения каналов дистрибуции и развития ассортимента».

Кроме того, как считают аналитики, в этом году из-за холодной погоды в центральных регионах страны реализация безалкогольных напитков, которые частично можно отнести к «сезонной продукции», в мае была заметно ниже, чем в прошлом. В июне, с наступлением жарких дней, картина начала меняться в лучшую сторону.

Потребительское поведение меняется

Отдельно стоит отметить, что топе списков продаж оказались соки, газированные напитки, квас именно отечественных брендов в таре по 2 л и 0,5 л, тогда как в прошлом году выбор покупателей все еще падал на западную продукцию.

В компании IDS Borjomi Russia (бренды Borjomi, «Святой источник», «Эдельвейс», принадлежит «Альфа-групп») «Эксперту» рассказали, что, действительно, отмечают рост спроса на свою продукцию, в частности — на воду со вкусом.

«Связываем текущие с изменениями потребительского поведения — люди хотят ярких и позитивных эмоций, в том числе и от потребления прохладительных напитков. Также за последние годы выросло качество и увеличилось разнообразие вкусов безалкогольных напитков российского производства», — отметили в компании.

В IDS Borjomi Russia подчеркнули, что цены на продукцию их брендов выросли, но умеренно. «Связано это, прежде всего, с удорожанием упаковочных материалов и ингредиентов», — пояснили в компании.

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Зарубежные бренды снизили активность

В пресс-службе магазинов розничной сети «Магнит» подтвердили увеличение потребления отечественных газированных напитков. Так, за май и июнь текущего года, согласно данным ритейлера, продажи этой продукции российского производства выросли на 36% в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В топ покупательских вкусов входят “Байкал”, “Дюшес”, “Тархун”, “Кола”. При этом наибольший рост потребления — более 43% — отмечается среди газированных напитков в упаковках большого объема», — заметили в пресс-службе «Магнита».

Данная тенденция, по мнению представителей сети, связана и с переключением покупателей на отечественную продукцию на фоне снижения маркетинговой активности популярных международных брендов и изменений в ассортименте их продукции.

«Сейчас российские газированные напитки в сети “Магнит” занимают долю в продажах более 37% в категории, этот показатель вырос на 14 п.п. по сравнению с прошлым годом», — констатировали в компании.

Дополнительные расходы заложены в стоимость

В то же время президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков считает, что повышение спроса могло вызвать улучшение эпидемиологической ситуации в России, а также изменение погодных условий, на что указывают и данные исследования «Чек Индекс».



«Значительный рост потребления соковой продукции и безалкогольных напитков в начале июня 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года может быть связан с особенностями эпидемиологической ситуации. Начало лета 2021 года было связано с ростом заболеваемости Covid-19 и рядом ограничений, которые снижали социальную мобильность и влияли на характер потребления напитков. Сейчас мы наблюдаем спад заболеваемости и повышение уровня мобильности граждан. Кроме того, на рост потребления влияет установившаяся теплая погода», — заметил он в беседе с корреспондентом «Эксперта».

Максим Новиков полагает, что говорить о долгосрочной тенденции роста спроса на напитки российский брендов пока еще рано. Многое будет зависеть от дальнейшего развития экономической ситуации.

«В связи с кризисными явлениями, покупатели стали экономить на продуктах не первой необходимости, касается это и напитков. Индустрия напитков является одной из самых зависимых от иностранных ингредиентов во всей пищевой отрасли и в данный момент испытывает серьезные проблемы в логистике, снабжении ингредиентами и сырьем для упаковки. В связи с текущей ситуацией многие компании вынуждены были заложить дополнительные расходы в стоимость продукции. Однако индустрия делает все возможное, чтобы сохранять неразрывными цепочки поставок, продолжать производство и обеспечивать потребителей продукцией в нужном объеме», — заключил он.

