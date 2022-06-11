Человек, давший России автоматическое оружие

Мало кто задумывается о том, сколько лет было Федору Токареву, когда он создавал свои легендарные образцы оружия – пистолет ТТ и самозарядную винтовку СВТ. Между тем, пистолет победил в конкурсе, когда его создателю исполнилось 60 лет. Винтовку приняли на вооружение, когда Токарев вплотную подошел к семидесятилетнему юбилею. Остается только удивляться, откуда у очень немолодого, по меркам той эпохи, человека хватало сил и энергии, чтобы вступать в конкуренцию с оружейниками вдвое его младше — и одерживать верх в этом соревновании.

Возможно, дело в том, что Федор Токарев не представлял себе, что однажды перестанет создавать новое оружие. «Я буду работать, пока дышу», — так сформулировал свое жизненное кредо сын донского казака из станицы Егорлыкская. Именно там 14 (2 по старому стилю) июня 1871 года и появился на свет будущий легендарный советский оружейник.

Казак, кузнец, школяр

Всем, чего он достиг в жизни, Федор Токарев обязан своему таланту — и тому, что судьба никогда не щадила его. Пятилетним пацаном он остался без отца, а взявший его на воспитание дядя Евдоким отнесся к приемышам обычным для того времени образом. Мол, раз живут из милости, пусть пользу приносят! Оттого Федя окончил всего один класс церковно-приходской школы, а остальному учился уже во время работы.

Работником он оказался талантливым и упорным. Эти качества подростка, трудившегося в станичной кузнице, и отметил один из многих наставников, которых жизнь подарила Токареву — оружейник Алексей Краснов. Его стараниями и благодаря помощи друзей Федор сумел поступить в Новочеркасскую военно-ремесленную школу, поднявшись на первую ступеньку лестницы, которая привела его к пьедесталу почета.

Вопреки ожиданиям Токарева, его зачислили не на оружейное, а на кузнечное отделение. И снова ему помог один из наставников — прославившийся созданием «общей казачьей винтовки» образца 1860 года Александр Чернолихов. Он не просто обратил внимание на даровитого парня, но и заметил у него явный талант оружейного конструктора. Токарева перевели на оружейное отделение, которое он и закончил с отличием в 1891 году. В качестве дипломной работы он представил на суд выпускной комиссии разработанное им пятилинейное (калибра 12,7 мм) одноствольное охотничье ружье — первый известный образец токаревского оружия.

Выпускник Новочеркасской военно-ремесленной школы Федор Токарев быстро прославился среди донских казаков как непревзойденный оружейный мастер. После года работы в школе в качестве помощника Чернолихова его назначили оружейным мастером в 12-й Донской казачий полк, где Федор прослужил вплоть до 1895 года, а потом вернулся в родную школу на место состарившегося наставника. Но учиться Токареву хотелось больше, чем учить. К тому же он очень хотел самостоятельной конструкторской работы, а для этого требовалось кардинально изменить свой социальный статус. Поэтому в 1898 году поступает в Новочеркасское юнкерское училище и два года спустя уже в казачьем чине подхорунжего (по армейским меркам — подпрапорщиком) возвращается в свой полк.

То, что 27-летнему оружейнику пришлось учиться вместе с юнцами, которые были младше него на десять лет, совершенно не смущало Токарева. Зато офицерское звание открыло ему дорогу к званию настоящего конструктора-оружейника. Когда в 1907 году в 12-м Донском казачьем полку принимали решение, кого командировать в Офицерскую стрелковую школу для углубленной технической подготовки, иной кандидатуры, кроме начальника полковой ружейной мастерской, не нашлось. И сотник (звание, соответствующее армейскому званию поручика) Токарев отправляется в Ораниенбаум, где уже через год (в 1908 году!) представляет на испытания свою автоматическую (!) винтовку.

Старое оружие на новый лад

Первая армейская разработка Токарева представляла собой приспособленную для автоматической перезарядки трехлинейку Мосина. Во время испытаний на полигоне Офицерской стрелковой школы оружие показало себя с лучшей стороны. Как отмечалось в протоколе, «после каждого выстрела гильза выбрасывалась, новый патрон вводился в патронник и затвор закрывался. Во время стрельбы было три осечки, но они по второму разу давали выстрел». Артиллерийский комитет нашел конструкцию заслуживающей внимания, и изобретателя командировали на Сестрорецкий оружейный завод — доводить свое изделие до серийного образца.

Сделать это до начала Первой Мировой войны сотник Токарев не успел. В августе 1914 года он ушел на фронт и воевал так же умело, как работал. С фронта он пришел через полтора года с пятью боевыми орденами. Причем такими, которые можно было заслужить исключительно в бою и только личной храбростью: два ордена Святой Анны — «клюква» с надписью «За храбрость» и крест III степени с мечами и бантом, ордена Святого Станислава с мечами II и III степени и орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом.

В январе 1916 года Токарев вернулся на Сестрорецкий завод доводить до ума свою автоматическую винтовку. И снова не успел — помешала Октябрьская революция. А летом 1919 года бывшего офицера Федора Токарева командировали в Ижевск на восстановление местного оружейного завода, разрушенного в ходе Гражданской войны. Командировка едва не стоила ему жизни — в прямом смысле слова. Из-за ошибки его подчиненного месячная партия трехлинеек оказалась испорчена: из каждых десяти винтовок нормально стрелять могла только одна. В июле 1920 года старшего инженера Токарева обвинили в саботаже и приговорили к высшей мере наказания. Правда, потом приговор пересмотрели: сначала расстрел заменили на 15 лет заключения, а потом и вовсе отменили.

В Ижевске чудом уцелевшему Токареву удалось вернуться к главному делу своей жизни — созданию автоматической винтовки. В 1921 году она приняла участие в очередном конкурсе и обошла остальных претенденток. Оружейника и его детище представили наркому по военным и морским делам Льву Троцкому, причем сделал это лично главнокомандующий Красной армии Михаил Фрунзе. Нарком распорядился направить конструктора для доработки винтовки и подготовки ее к серийному выпуску на главный оружейный завод того времени — в Тулу. Там Федор Токарев проработал следующие двадцать лет и создал свои самые известные образцы вооружения.

Первым стал ручной пулемет МТ — Максима-Токарева. Красная армия остро нуждалась в ручном автоматическом оружии, и самым простым вариантом была переделка имеющихся конструкций. Токарев отказался от громоздкой системы водяного охлаждения пулемета Максима, поставил вместо обычных рукояток и гашетки ружейный приклад со спусковым крючком, ленту убрал в пристегивающийся короб, закрепил под стволом сошки. Получился ручной пулемет, который мог переносить один боец. В 1925 году оружие приняли на вооружение Красной армии и выпустили достаточно крупной партией — 2450 штук.

Главный пистолет РККА

Звездный час Федора Токарева наступил в 1931 году с принятием на вооружение «7,62-мм малого самозарядного пистолета Токарева». Работу над ним Федор Токарев начал осенью 1925 года, когда Комиссия по вооружению Красной армии постановила перевооружить младший и средний командный состав армии автоматическим пистолетом. Старый добрый револьвер Нагана был всем хорош, кроме долгой перезарядки, которую даже специальная обойма не делала заметно быстрее.

В 1929 году самозарядный пистолет уже фигурировал в новой системе пехотного вооружения РККА, хотя в реальности его еще не существовало. И только 25 июня 1930-го начался первый этап конкурса, который должен был определить, оружие какого конструктора возьмут в руки советские офицеры. Токареву пришлось конкурировать с оружейниками, которые давно и плотно занимались «пистолетной» темой. Среди них были и его советские коллеги, в частности, Сергей Прилуцкий и Сергей Коровин, и иностранные — конструкторы фирм «Маузер», «Парабеллум», «Вальтер», «Кольт» и «Браунинг».

Победа досталась бывшему казачьему сотнику, чье оружие оказалось технологичнее, проще и надежнее. Позднее Токарева упрекали в том, что он якобы просто перелицевал на свой лад американский Colt 1911. Хотя любой разбирающийся в оружии человек сразу заметит разницу между этими пистолетами. Тульский оружейник, например, впервые в истории самозарядных пистолетов объединил все детали ударного механизма в одну колодку: для чистки и смазки можно было без всяких специальных инструментов просто снять весь узел.

Первый вариант ТТ, именовавшийся просто «7,62 мм малым пистолетом», запустили в серийное производство постановлением Реввоенсовета СССР 13 февраля 1931 года. Конструктора обязали устранить выявленные на испытаниях недоработки: невысокую точность стрельбы, излишнее усилие при спуске и недостаточную безопасность в обращении. Справиться с этой задачей конструкторский коллектив Токарева сумел всего за полгода. А в 1933 году на вооружение приняли уже классический вариант ТТ, тогда же получивший и свое легендарное имя «Пистолет Токарева образца 1933 года (ТТ, Тульский, Токарева)». С тех пор только в нашей стране выпустили 1,74 млн экземпляров этого оружия, а общее число собранных по всему миру ТТ достигает трех миллионов штук.

Легендарная «Светка»

Второй легендой, вышедшей из рук Федора Токарева, стала самозарядная винтовка СВТ-40 — итог трех с лишним десятилетий напряженной работы. Хотя поначалу казалось, что оружейнику так и не удастся поставить свое детище на службу стране. В 1936 году разработка Токарева уступила автоматической винтовке АВС-36 другого конструктора — Сергея Симонова. Началось ее серийное производство, винтовка стала поступать в войска. Но руководство СССР, в том числе и Иосиф Сталин, с прохладцей отнеслось к новинке тогда еще малоизвестного оружейника Симонова. Был объявлен новый конкурс, по итогам которого на вооружение приняли самозарядную винтовку Токарева образца 1938 года — СВТ-38.

Историки оружия убеждены, что особую роль в судьбе СВТ сыграл именно Сталин. Как вспоминал нарком вооружений Борис Ванников, всесильный лидер СССР считал (и как доказало начало войны, небезосновательно), что в бою пехотинец способен выпустить весь магазин одной очередью — просто для того, чтобы подбодрить себя. К тому же в ходе опытной эксплуатации в войсках АВС-36 зарекомендовала себя как слишком сложная и капризная, а порой небезопасная для самого стрелка. Поэтому в феврале 1939 года на вооружение РККА приняли самозарядную, то есть не допускавшую возможности ведения огня очередями, винтовку Токарева — СВТ-38. Через год, когда оружие было доработано на основе опыта Зимней войны, на смену ей пришла СВТ-40. По штатам довоенной дивизии, в стрелковой роте новую самозарядку получали три бойца из четырех, а в стрелковом отделении — все без исключения.

Имя «Светка», которым винтовку наградили в армии, весьма точно отражало отношение военных к токаревскому оружию. СВТ-40 была достаточно капризной, даже нежной; в частности, она требовала перенастройки в зависимости от зимней или летней эксплуатации. В руках технически грамотного бойца эти недостатки становились неважны, а на первое место выходили дальность и точность боя, большая емкость магазина и высокий темп стрельбы. Но подавляющее большинство призывников не имели достаточных знаний и умений, чтобы освоить непростое в обращении оружие. Зачастую бойцы просто бросали «непослушную» винтовку и брали в руки трехлинейки, простые и безотказные.

Потери СВТ летом 1941 года составили около миллиона единиц — больше половины всего объема производства. Тогда токаревские самозарядки стали доверять только тем, кто по-настоящему мог с ними совладать, и винтовка вернула себе репутацию грозного оружия. Например, ее очень любили бойцы морской пехоты. «Черные бушлаты» ценили винтовку Токарева не только за огневую мощь, но и за удобство в рукопашном бою: кинжальный штык СВТ был отъемным и мог использоваться в качестве обычного боевого ножа. Очень много СВТ-40 встречалось на северном фасе советско-германского фронта, где потери кадровых военнослужащих были на порядки меньше. За счет этого они успевали по-настоящему освоить винтовку Токарева и убедиться в ее исключительном удобстве в позиционной войне. А снайперы Красной армии, которые смогли всерьез освоить непростое оружие, ценили СВТ-40 прежде всего за то, что она не требовала ручной перезарядки — это положительно сказывалось на меткости стрельбы. Кроме того, на ней удобнее располагался снайперский прицел, который вообще не мешал движению рукоятки затвора.

… Федор Токарев прожил почти 97 лет. 55 из них он трудился оружейником, создав свыше полутора сотен образцов оружия. Да, на вооружение из них были приняты считанные единицы. Но таково соотношение практически у всех советских конструкторов. А главное, далеко не все их них могут сказать: «Я сконструировал оружие, которое держала в руках вся армия». Кстати, пистолеты ТТ, например, и сегодня входят в список наградного оружия в России. Трудно желать лучшей судьбы для детища конструктора-оружейника, начинавшего когда-то простым подмастерьем в станичной кузнице.

