Энергосистемы Белгородской и Харьковской областей объединили

Специалисты ПАО «Россети» завершили восстановление исторических электрических связей между энергосистемами Белгородской и Харьковской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Белгородской области. Власти заверили, что подача электроэнергии на приграничную территорию Украины не скажется на качестве электроснабжения Белгородской области и не приведет к росту тарифов.

Статья по теме: Росгвардия привезла продовольствие для жителей Харьковской области

«Энергетики завершили исполнение задачи по обеспечению электроэнергией приграничных территорий Харьковской области. В результате электроэнергией обеспечено более 400 тыс. человек в Купянском, Волчанском, Боровском, Шевченковском, Изюмском и Балаклейском районах», — сообщили в правительстве Белгородской области.

С начала апреля Украина прекратила подавать электроэнергии на эту территорию. В Волчанске, к примеру, от автономных генераторов снабжались только объекты жизнеобеспечения. Водоснабжение по этой же причине осуществлялось по графику и только четыре часа в день.

Белгородским энергетикам удалось в короткий срок построить линию электропередачи Нежеголь — Солнечная, протяженнойстью 8,7 км и мощностью 110 кВ, которая соединила две энергосистемы. В строительстве участвовали шесть бригад, 31 человек и 15 единиц техники.

