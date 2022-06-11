Как выбрать стабилизатор напряжения для котла

Чтобы этого избежать, необходимо ее защитить при помощи подходящего стабилизатора напряжения

https://pro-stab.ru/stabilizatory-napryazheniya/dlya-kotla/. При выборе данного устройства надо учитывать несколько главных критериев, описанных ниже.

Конструктивное исполнение

Первым делом при выборе стабилизатора напряжения для котла нужно определиться с его конструктивным исполнением. По данному критерию выделяют следующие типы стабилизаторов:

Релейные. Они характеризуются обширным диапазоном параметров входного напряжения и достаточно быстро реагируют на перепады напряжения. Но из-за большой погрешности для очень частых и сильных перепадов их лучше не использовать.

Семисторные и тиристорные. К ним можно подключать потребители высокой мощности. Такие стабилизаторы характеризуются высокой точностью срабатывания и малой шумностью при переключении контактов. Но для них необходимо дополнительное охлаждение, что означает увеличенные габариты и повышенную стоимость.

Инверторные. Такие стабилизаторы обеспечивают наилучшее качество выходного напряжения. Их можно использовать не только для котлов отопления, но и для бытовой техники и электроники. Основной недостаток этих устройств – дороговизна.

Электромеханические. Их конструкция обеспечивает плавность переключения, но при сильных перепадах напряжения время отклика возрастает. Поэтому такие стабилизаторы рассчитаны на небольшие и редкие скачки напряжения.

Гибридные. Они сочетают в себе преимущества электромеханических и релейных стабилизаторов, но стоят дороже и тех, и других.

Мощность

Показатель мощности характеризует общую нагрузку, на которую рассчитан стабилизатор напряжения. Чтобы определить требуемую мощность этого устройства, нужно сложить мощности насоса и котла в ваттах, а потом умножить полученное число на коэффициент 1,3.

Время отклика

Быстрота срабатывания или время отклика – один из важнейших параметров, которым характеризуются все стабилизаторы напряжения для отопительных котлов. Он обозначает время, необходимое стабилизатору для изменения входного напряжения под требуемые 220 или 380 вольт. Для газового котла нормальным считается время отклика в диапазоне 20-60 мс.

Точность выходного напряжения

Наименьшую погрешность обеспечивают инверторные стабилизаторы, у которых она в среднем варьируется от 2 до 4%. Достаточно высокую точность выдают также электромеханические и гибридные устройства. Для газового котла отопления желательно использовать стабилизатор с точностью выходного напряжения в пределах от 1 до 5%.