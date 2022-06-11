Количество иностранных ритейлеров в РФ сократилось почти вдвое

Число ритейлеров с иностранными учредителями в России сократилось за два года на 45%. Объем розничной торговли с начала 2020 года в стране уменьшился на 6%, причем, самое резкое снижение наблюдалось с октября 2020-го по февраль 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков API (сервис по автоматизации проверки контрагентов) «Контур.Фокуса».

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«С января 2020 года по июнь 2022 года ритейлеров с иностранным учредителями стало меньше на 45%. Было 1838, а стало 1015. Это снижение было планомерным в течение всего рассматриваемого периода. Доля организаций с иностранными учредителями также уменьшилась с 0,7% до 0,49%», — говорится в исследовании.

По данным сервиса, в январе 2020 года в РФ было зарегистрировано 1,5 млн организаций розничной торговли, сейчас их количество составляет 1,4 млн (-6%). Самое резкое снижение наблюдалось с октября 2020 года по февраль 2021 года (с 1,44 млн до 1,26 млн). За год с 1 июня 2020-го по 1 июня 2021-го заметнее всего сократилась торговля бытовой техникой (на 18,22%), прочими товарами (на 15,05%), книгами и канцтоварами (на 13,93%), детскими товарами (на 13,11%), топливом и смазочными материалами (10,53%).

К июню текущего года спад в большинстве отраслей замедлился, а отдельные сферы продемонстрировали заметный рост. Например, категория «Прочая торговля» разрослась почти на 55% за счет переориентации розничных продавцов в сторону маркетплейсов.

