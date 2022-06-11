Обогрев открытых площадок комплексами с кабельными системами

11 июня 2022, 15:21

Предупредить образование льда на тротуарах, на автостоянке, на ступенях лестницы, входной группы или на пандусах можно за счет интеграции системы обогрева открытых площадок.

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Общая информация

Принудительный обогрев площадок обеспечивает быстрое испарение воды с поверхности и ее высыхание, что предупреждает образование льда на ней и облегчает процесс уборки снега. Это позволяет не задействовать в уборке снегоуборочную технику и персонал, что способствует минимизации затрат по этой статье расходов. Интеграция комплекса также обеспечивает безопасность пассажиров, снижает показатели аварийности на участке и увеличивает срок службы покрытия, которое обогревается.

Как происходит обогрев

Для обогрева поверхности, под нее прокладывается нагревательный кабель, который, при необходимости подключается к нагревательной сети. Он может быть:

  • резистивным;
  • саморегулирующим;
  • с минеральной изоляцией.

Резистивный вид кабеля используется для прокладки в бетоне или в асфальте. Он недорогой и при этом обеспечивает нужную для достижения эффективности работы мощность обогрева.

Саморегулирующий кабель прокладывается в местах, где невозможно воспользоваться его резистивным видом. Это металлические лестницы или поверхности, выполненные из разного материала.

Во взрывоопасных зонах недопустимо использовать резистивный и саморегулирующий кабели. В таких условиях прокладывается кабель с минеральной изоляцией. С его помощью можно добиться большого показателя удельной мощности из расчета на квадратный метр и высокой температуры. Такой кабель также прокладывается в зонах, для которых характерно регулярное механическое воздействие.

Выводы

Система обогрева открытых площадок обеспечивает безопасность пешеходов, снижает риски аварийности с участием проезжающих по ним машин, а также позволяет экономить на очистке территории от снега и льда и на реконструкции поверхности. Чтобы обогревательный комплекс оправдал ожидания, следует грамотно подойти к выбору комплектующих, и к схеме прокладки. В этом помогут квалифицированные сотрудники специализированной компании.