Посол ЛНР в России назвал число заблокированных на заводе «Азот»

В Северодонецке на заводе «Азот» заблокированы от 300 до 400 военнослужащих ВСУ и до 500 мирных жителей, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры по эвакуации мирного населения с химкомбината.

Статья по теме: Лавров заявил, что Польша начала активно осваивать территорию Украины

«На Азоте сейчас заблокированы около 300-400 украинских боевиков. Они концентрируются возле первой проходной химкомбината. Там же могут оставаться и до 500 мирных граждан, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище завода», — написал Мирошник.

По его слова, боевики требуют предоставить им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск. Такие требования неприемлемы и обсуждаться не будут, подчеркунул посол. Мирошник также отметил, что с националистами установлен контакт и ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан с территории завода.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики насильно удерживают сотни жителей Северодонецка в подземных сооружениях завода «Азот», они заминировали емкости с химвеществами и планируют их взорвать при отступлении.

