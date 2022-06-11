Прогнозы ФРС выглядят нелепо

Как и предсказывал в четверг «Эксперт», появление в пятницу данных, явно показавших, что пик роста потребительских цен в США не пройден, отправило американские индексы к минимумам года. Инфляция в мае переписала максимум с декабря 1981 года, и S&P 500 за день упал на 2,91%, Dow Jones Industrial Average – на 2,73%, а Nasdaq Composite – на 3,52%.

Статья по теме: S&P 500: падение в ожидании инфляции

S&P 500 показал наибольшее недельное снижение с января, но более значимо то, что он закрылся в шаге от медвежьего рынка (падение на 20% от исторического максимума). На данный момент индекс потерял от своего пика более 19%.

Медведи против роста ВВП

В мае S&P 500 уже ненадолго заглядывал в эту зону – в тот момент и было образовано локальное дно рынка. Но если индекс не только зайдет к медведям, но и останется с ними, закрыв день на их территории, то это будет очень плохая примета для всей американской экономики. И даже больше, чем просто примета.

После II Мировой войны у большинства медвежьих рынков в США было четыре общих черты: цикл ужесточения ставок, инверсия кривой доходности, геополитическая напряженность и последующая рецессия. Кроме последней, все это уже в наличии. Но очень вероятно, что и за экономическим спадом дело не станет.

За полвека был только один случай – после обвала осенью 1987 года, – когда за медвежьим рынком не последовала рецессия. На более длинных периодах исключений, естественно, больше, но они все равно редки. За последние 95 лет у S&P 500 было 14 медвежьих рынков, но рецессии в течение года не случилось еще только в одном случае – в 1966 году.

ФРС теряет доверие рынка

Сейчас исключения из этого правила ожидать трудно. Ведь и распродажи акций связаны с тем, что в высокой инфляции трейдеры разглядели призрак рецессии. От ФРС ждут дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики. Не факт, что она совладает с инфляцией, но вот с экономическим ростом – вполне.

Согласно данным CME, срочный рынок уже полностью заложил в котировки подъем ставки ФРС на 50 базисных пунктов на всех трех ближайших заседаниях. При этом быстро росли шансы и на 75 б.п. на одном из них, включая ближайшее (15 июня). Едва ли на следующей неделе регулятор решится на такой экстренный шаг (это означало бы панику), но ужесточение политики и риторики непременно будет. И оно окажется тем больше, чем меньше рынок будет верить ФРС.

Процесс утраты доверия уже пошел – это зафиксировал в пятницу на Bloomberg бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс. Он заявил, что прогнозы ФРС выглядят нелепо. Регулятор не смог учесть свои ошибки и даже осознать ущерб, нанесенный его авторитету, когда свежие данные развеяли надежды на то, что пик инфляции пройден. Припомнил Саммерс Федрезерву и прошлогоднюю теорию «временной инфляции», тоже не выдержавшую столкновения с реальностью.

«В ФРС говорят правильные слова, но я думаю, что они не понимают, в какой степени ошибки, допущенные в прошлом году и в начале этого года, нанесли им ущерб, — заявил Саммерс. – Эти ошибки означают, что они в корне не заслуживают доверия».

Призраки рецессии

На этом фоне рынок особенно остро воспринимает данные, свидетельствующие, что экономика замедляется. А судя по ним, в последние дни вообще начинает создаваться впечатление, что рецессия уже идет.

В четверг модель ФРБ Атланты GDPNow оценивала рост ВВП в текущем квартале в 0,9% (в начале июня было даже 0,3%). Это уже на грани – ведь в первые 3 месяца года, согласно официальной статистике, экономика снижалась на 1,5%. Еще немного, и окажется, что та падала два квартала подряд. А это и есть рецессия.

Тем временем в пятницу индекс настроений потребителей Мичиганского университета рухнул до 50,2 пунктов. Это самый низкий уровень, зафиксированный когда-либо в ходе опросов, которые ведутся с середины 1970-х годов.

«Потребительские настроения снизились на 14% по сравнению с маем, продолжив тенденцию последнего года и достигнув самого низкого зарегистрированного значения, сравнимого с дном, достигнутым в середине рецессии 1980 года», – приводятся в сообщении университета слова его директора по исследованиям Джоан Хсу.

«Возможно, это и не техническая рецессия, но для потребителей она ощущается именно так», – заметил на CNBC гендиректор Ritholtz Wealth Management Джош Браун.

В такой ситуации для S&P 500 вполне естественным будет опять посетить территорию медведей. Тем более, что на их стороне выступает и ФРС.

