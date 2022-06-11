Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Оба документа опубликованы на официальном портале правовой информации. Они вносят изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и некоторые федеральные законы.

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Согласно документам, в России не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы. Выплата компенсаций по решениям ЕСПЧ, вступившим в силу до этого числа, будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках до конца текущего года. Решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

При этом предусматривается создание дополнительного компенсаторного механизма, который расширит основания для отмены вступивших в силу судебных решений и позволит возобновлять производства по уголовному делу из-за новых или вновь открывшихся обстоятельств.

