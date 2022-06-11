Рогозин обвинил Польшу в «поедании» Украины

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, бывший ранее представителем президента РФ по Приднестровью, заявил, что деятельность Польши в отношении Украины сейчас буквально копирует действия Румынии на территории Молдавии. В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что поляки, сами являясь «иждивенцами» в Евросоюзе, навязывают ему еще одного «нахлебника», и это в конечном итоге приведет к тому, что «пузырь скоро взорвется».

Статья по теме: Лавров заявил, что Польша начала активно осваивать территорию Украины

«Две трети или три четверти всех судей Конституционного суда Молдавии — граждане Румынии. В правительстве, вооруженных силах, спецслужбах Молдовы есть граждане Румынии. Молдавского языка уже не существует, он называется румынский. Это сдача позиций в пользу страны-члена НАТО. Сейчас Молдова — это филиал Румынии, пока просто не переименовали. Есть только одна у них кость в горле — Приднестровье, ну и Гагаузия, которая против», — рассказал Рогозин.

Он подчеркнул, что все это один в один похоже на то, что Польша сейчас делает на Украине.

«Фактически уже сейчас польское руководство считает себя хозяевами Украины. Это парадоксальная история. Они же сидят на бюджете ЕС, поляки — это иждивенцы в Европейском союзе, они угробили свою промышленность и за счет Германии и Франции кормят собственный народ. И при этом они еще выступают в качестве поедателя Украины, навязывая Евросоюзу дополнительного нахлебника. Это потопит европейскую лодку, либо приведет к колоссальному расколу внутри ЕС, когда налогоплательщики Франции, Германии и других стран, которые дотируют ЕС, скажут, все, хватит этим заниматься. Поэтому я считаю, что этот пузырь скоро взорвется», — заключил Рогозин.

