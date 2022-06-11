Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН

Правительство РФ поддержало предложение МИД страны о выходе России из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Глава Ростуризма Зарина Догузова, комментируя этот шаг, подчеркнула, что Россия остается открытой к диалогу со всеми странами, и сотрудничество с зарубежными коллегами продолжится.

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«В соответствии со статьей 36 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава Ростуризма позже в своем Telegram-канале написала, что Россия при этом «остается на международной туристической арене, мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами». Догузова подчеркнула, что наряду с внутренним туризмом, в стране будет активно развиваться и международный.

Как ранее пояснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), постоянными членами этой всемирной организации являются 160 стран и территорий мира. Однако из UNWTO в разное время по тем или иным причинам вышли Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Сингапур и США. Организация занимается в основном «нематериальными» вещами: поддержкой онлайн-курсов и академий для работников и чиновников из сферы туризма, выпуском рекомендаций, «методических принципов» и «гайдлайнов» по широкому кругу тем, например, по развитию «зеленого» туризма, внедрению инноваций.

