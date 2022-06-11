Стали известны цены на фастфуд в новых McDonald's

В сети появилась информация о ценах на меню в новых ресторанах McDonald's, которые начнут открываться в России с 12 июня. По данным Telegram-канала «Новости Москвы», стоимость привычного ассортимента изменилась не сильно.

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По фотографии менюборда, сделанной в одном из столичных ресторанов, Гранд будет стоить 165 рублей, Двойной Гранд — 239 рублей, Двойной Чизбургер — 129 рублей, Фиш Бургер — 169 рублей, Цезарь Ролл — 179 рублей. Шесть наггетсов можно будет приобрести за 69 рублей, стрипсы (3 шт.) обойдутся в 99 рублей, куриные крылышки (3 шт.) — в 135 рублей, мороженое трех видов стоит 84 рубля, пирожок — 59 рублей. Комбо с Грандом можно будет купить за 253 рубля.

Ранее сообщалось, что первые 12 точек нового McDonald's откроются в Москве и по одной в Одинцово, Реутове и Химках 12 июня, затем рестораны быстрого питания начнут работать и в других регионах.

В российскую сеть McDonald's входило более 850 ресторанов быстрого обслуживания. В середине марта компания закрыла свои рестораны в РФ, а 16 мая объявила об окончательном уходе с российского рынка и при посредничестве Минпромторга продала бизнес российскому бизнесмену Александру Говору.

