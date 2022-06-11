«Транснефть»: хорошо, но мало

По итогам недели Индекс МосБиржи снизился на 0,98%, но более десятка акций из его состава закончили ее в плюсе. И лидером среди них были привилегированные акции «Транснефти», взлетевшие на 13,31%.

Компания должна была объявить о размере дивидендов, которые будут рекомендованы собранию акционеров. 100% ее обыкновенных акций принадлежат государству, но «префы» торгуются на рынке. И относительно выплат по ним на рынке были распространены самые радужные ожидания.

Вспоминали декабрьскую встречу председателя правительства Михаила Мишустина с председателем правления, президентом «Транснефти» Николаем Токаревым. На ней глава компании заявил, что по итогам года она перечислит в бюджет 88 млрд руб. дивидендов и будет в дальнейшем платить их дважды в год. Это были бы выплаты 12139 руб. на акцию, что по котировкам на закрытие прошлой недели соответствовало дивидендной доходности 10,03%.

Но рынок ждал большего. Говорили о 14-15,5 тыс. руб. и даже выше. По оценке УК «Доходъ», например, ближайшие дивиденды должны были бы составить 14472,84 руб., а всего этим летом и осенью ожидались выплаты в размере 23219,56 руб. Даже по текущим котировкам это соответствует 10,57% и 16,9% доходности соответственно. По ценам же начала недели (самая низкая равнялась 118 тыс. руб.) все выглядело еще привлекательнее.

Но сработало старое рыночное правило: если что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, оно ею и не является. Вечером в пятницу, когда торги были уже закрыты, информагентства сообщили о распоряжении правительства РФ: «Минфину России, Минэнерго России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров публичного акционерного общества "Транснефть", а также при формировании позиции акционера – Российской Федерации в публичном акционерном обществе "Транснефть" предусмотреть выплату дивидендов за 2021 год в общем размере 76 098 963 234,48 рубля по всем типам акций».

У компании 7249343 акции обоих типов. При делении общей суммы дивидендов на это число мы получим 10497,36 руб. По текущим котировкам это соответствует доходности 7,66%. Это совсем немало. Но, очевидно, такая цифра разочарует часть покупателей акций «Транснефти», ожидавших куда большего.

Их продажи способны снизить котировки, подняв потенциальную дивидендную доходность, хотя двузначной она все равно едва ли станет (в районе 105-115 тыс. руб. акции встретят сильную поддержку). Но если настраиваться на долгосрочное владение и вспомнить про возможность вторых дивидендов в этом году, то цифры могут показаться очень привлекательными для покупки.

