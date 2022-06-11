В Мелитополе и Херсоне начали выдавать российские паспорта

Накануне Дня России первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя и Херсона, получившим гражданство РФ. Об этом ТАСС сообщили в военно-гражданских администрациях Запорожской и Херсонской областей.

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«Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», — сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее он рассказал, что сейчас действует пока только один центр по приему документов на оформление российского гражданства, расположенный в Мелитополе. Документы на получение гражданства РФ, по его словам, подали уже более 70 тыс. жителей Запорожской области.

Накануне празднования Дня России паспорта РФ торжественно вручили также 23 жителям Херсона.

«Все наши товарищи-херсонцы хотят получить как можно скорее паспорт и гражданство РФ», — сказал во время церемонии глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины действует упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства.

