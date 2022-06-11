В Минобороны сообщили об очередных успехах спецоперации

Высокоточными ракетами воздушного базирования российские военные уничтожили в Харьковской области пункт дислокации иностранных наемников. Кроме того, за прошедшие сутки ВС РФ поразили девять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в ЛНР и ЗРК «Бук-М1» в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 170 националистов, пять танков, шесть орудий полевой артиллерии, 8 специальных автомобилей, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Краснополье Донецкой Народной Республики», — заявил Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки российские средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25, а также 12 беспилотников. Кроме того, были перехвачены три реактивных снаряда украинской системы залпового огня «Ураган».

Представитель Минобороны РФ добавил, что ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления и 42 огневых позиций артиллерийских подразделений, уничтожили более 300 националистов, 11 единиц бронетехники, две установки РСЗО «Град», 10 орудий полевой артиллерии, девять спецавтомобилей и девять полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов, 337 зенитных ракетных комплексов, 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

