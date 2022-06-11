В России изобрели винный напиток для похудения

Специалисты Московского госуниверситета пищевых производств (МГУПП) разработали технологию приготовления винного напитка, обладающего жиросжигающими, антиоксидантными и антидиабетическими свойствами. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы НТИ (Национальная технологическая инициатива).

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«В России разработана технология приготовления винного напитка, который обладает антидиабетическими, жиросжигающими, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами», — говорится в сообщении.

Поясняется также, что напиток изготавливается на основе заранее подготовленного виноматериала, в состав которого входят ферментированное грибом Eurotium cristatum растительное сырье и растительные экстракты с биологически активными веществами. Доля спирта при этом сохраняется на уровне вина – около 13%.

«Сейчас разработано две рецептуры ароматизированных вин, близких к вермутам, с антиоксидантной и адаптогенной направленностью. Свойств у нашего напитка множество, большая часть этих свойств достигается самими метаболитами гриба, обладающими антидиабетическими, жиросжигающими, гепатопротекторными и антиоксидантными, кардиопротекторными, иммуномодулирующими свойствами», — пояснил лидер проекта Егор Нестеров.

