В Томске создали тренажер для детей с ДЦП

Ученый Томского политехнического университета Сергей Коршунов разработал тренажер Step Forward, который помогает выработать шагательный рефлекс у детей с детским церебральным параличом и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Разработка не имеет аналогов в России и в тысячу раз дешевле похожих американских устройств, сообщает пресс-служба ТПУ.

Статья по теме: «Ростех» начал поставлять в Белоруссию препарат для лечения неврологических заболеваний

«Тренажер создавался для использования родителями и не требует дополнительных инструкций. Он предназначен для детей от 9 месяцев до 10 лет. В основном это дети со спластической диплегией, одной из основных форм ДЦП, а также те, кто потерял навык ходьбы по каким-либо причинам», — рассказал разработчик Сергей Коршунов.

Тренажер состоит из набедренных щитков и поясничного пояса, которые надеваются на взрослого человека. На каждом щитке установлены регулируемые рукояти, за которые держится ребенок. Работа тренажера основана на принципе экзоскелета: ребенок копирует движения взрослого человека за счет перекрестной координации, вызывая тем самым стимул механического движения.

Себестоимость тренажера изначально была 8 тыс. рублей, сейчас она поднялась почти вдвое, однако ближайший аналог производства США стоит от 20 млн рублей, при этом он стационарный и громоздкий. Разработанное же в ТПУ устройство создавалось для использования в том числе на улице. В будущем его планируется дополнить лазерными модулями, которые будут подсвечивать область, на которую должен наступить ребенок.

Разработка уже запатентована, к концу сентября 15 тренажеров будут бесплатно выданы семьям Томской области, еще 15 отправят в Читу, Москву, Санкт-Петербург и Казань.

«Первый образец тренажера для детей с ДЦП Сергей сделал в 2017 году. Он требовал доработок, но тогда разработчику не хватало технических навыков, поскольку базовое его образование — педагогическое. Поэтому специально, чтобы закрыть существующие пробелы в инженерных компетенциях, Сергей поступил в магистратуру ТПУ на программу "Биотехнические системы и технологии», — пояснили в пресс-службе вуза.

Коршунов победил со своей разработкой в программе «УМНИК», на призовые деньги он создал вторую, усовершенствованную, версию тренажера. Диплом в магистратуре защищал в виде стартапа, который был признан одним из лучших и попал в акселератор Университета Иннополис, где тоже взял приз.