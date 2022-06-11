Вице-мэр Ефимов рассказал о самых востребованных сферах на рынке труда Москвы

В число наиболее популярных сфер на московском рынке труда вошли информационные технологии, услуги для бизнеса, госуправление, здравоохранение и банковская деятельность. В этих отраслях за последние пять лет появилось больше всего новых специалистов, а также произошло наиболее заметное повышение заработных плат. Об этом сообщил вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Среди сфер с самой высокой долей высококвалифицированных кадров наибольший прирост по среднесписочной численности работников зафиксирован в IT: с 2017 по 2021 год количество занятых в этой отрасли увеличилось на 60,6%. На втором месте – услуги для бизнеса, где число сотрудников повысилось на 46,6%. Замыкает тройку лидеров здравоохранение: по итогам 2021 года в этой сфере работало на 25,7% больше людей, чем в 2017 году», – рассказал Ефимов.

Структура рынка труда Москвы практически не изменилась с 2017 года. Больше всего от числа занятых в 2012 году было зафиксировано в торговле – 18,1%. Профессиональную, научную и техническую деятельность вели 11,2% работников. Финансами и страхованием занимались 8,5% человек. На IT и связь приходилось 7,5% рабочих мест, на медицину – 5,2%, добавил вице-мэр.

Наибольший отток сотрудников с 2017 года наблюдается в рекламе и PR - на 13,4%, в агентствах по подбору персонала – на 6,8%, в небанковской финансовой сфере и страховании – на 5,2%.

«Лидерами роста реальной заработной платы среди отраслей, где работают преимущественно высококвалифицированные кадры, стали архитектура и инженерия: за пять лет повышение составило 47,2%. Далее следуют IT-сфера с увеличением зарплаты на 39,8%, реклама и маркетинг – на 38,6%. В здравоохранении зарплаты выросли на 29,1%. Тенденция связана с востребованностью специалистов, занятых в цифровых сервисах, а также с возросшими потребностями в медицинском персонале на фоне пандемии коронавируса. Сокращение доходов в реальном выражении зафиксировано лишь у сотрудников рекрутинговых агентств – на 10,6% и авиаперевозчиков – на 6,9%», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Все самые востребованные специалисты входят в десятку по уровню среднемесячной заработной платы, добавил министр.