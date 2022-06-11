Володин предложил новую «большую восьмерку», которая превзойдет старую

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что группа восьми стран, не участвующих в санкционных войнах (Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран и Турция) по показателю ВВП по паритету покупательной способности (ППС) опережает старую группу, возглавляемую США, на 24,4%. В своем Telegram-канале он привел данные МВФ и предупредил США о потери гегемонии.

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«Экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает трещать под нагрузкой введенных против России санкций: за первый квартал 2022 г. в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на максимальный уровень с декабря 1981 года, достигнув 8,6%. Разрыв Вашингтоном и его союзниками существующих экономических отношений привел к формированию новых точек роста в мире», — написал Володин.

Он привел данные суммарного объема ВВП по ППС «старой восьмерки», из которой Россиия вышла в 2014 году. У США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии и Канады за 2021 год он составил $44,993 трлн. При этом у «новой большой восьмерки», в которую Володин помимо России включил Китай, Индию, Индонезию, Бразилию, Мексику, Иран и Турцию, показатель за прошлый год достиг $55,964 трлн.

«США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией "новую большую восьмерку". "Проседая" в экономическом плане, США продолжают создавать напряженность в мире. Делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других. А это неминуемо приведет к потере гегемонии в мире», — заключил Володин.