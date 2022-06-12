Ким Чен Ын поддержал россиян в «защите достоинства и безопасности своей страны»

Лидер КНДР Ким Чен Ын от имени своего народа выразил полную поддержку России и заверил, что дружественные отношения между двумя странами будут и впредь укрепляться во всех сферах. Об это говорится в его поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России, сообщает официальное Центральное информационное агентство Северной Кореи.

Статья по теме: Ким возвращается в игру: что демонстрирует КНДР своими ракетными запусками

«Российский народ достиг больших успехов в выполнении справедливого дела по защите достоинства и безопасности своей страны, преодолевая всевозможные трудности и лишения. Корейский народ оказывает ему полную поддержку», — говорится в послании Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер также выразил уверенность, что дружественные отношения будут и впредь укрепляться во всех сферах и в «пути защиты международной справедливости и обеспечения глобальной безопасности». Он также пожелал крепкого здоровья Владимиру Путину и благополучия российскому народу.