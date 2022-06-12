Минобороны сообщило о ликвидации большого числа националистов и техники ВСУ

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» российские военные уничтожили в Тернопольской области крупный склад поставленных из США и Европы противотанковых ракетных комплексов, ПЗРК и артиллерийских снарядов. Также за прошедшие сутки была ликвидирована пусковая установка ЗРК «Бук-М1», сбиты три самолета Су-25 ВСУ, в результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, ракетными войсками и артиллерией — еще более 320 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и 10 специальных автомобилей различного назначения. Истребительной авиацией сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское ДНР», — сообщил Конашенков.

По его словам, российские средства ПВО сбили еще один самолет Су-25 над Харьковской областью, а также восемь беспилотников, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

Кроме того, по данным Минобороны РФ, за сутки были перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган». Ракетные войска и артиллерия в общей сложности поразили 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 21 пункт управления, 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, уничтожили более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов, 15 спецавтомобилей и пять складов боеприпасов и топлива, добавил Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танка и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3570 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил представитель Минобороны.

