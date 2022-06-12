На Кавказе создадут «комитет по борьбе с похабщиной»

Общественники Кавказа планируют создать рабочую группу по борьбе с «непристойным творчеством» современных звезд российской эстрады, они намерены оценивать артистов и не допускать концерты нежелательных. Кроме того, будет проанализирован и эфир российских телеканалов. Об этом в интервью «КП-Ставрополь» рассказал руководитель общественной организации «Наш дом — город Грозный» Сайпуддин Гучигов.

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«Существует тенденция образования похабщины на наших экранах. Из-за этой шушеры, которая дурно влияет на молодое поколение, мы не видим по-настоящему талантливых людей, которые тщетно пытаются попасть на большую сцену», — считает Гучигов.

К числу похабных артистов активист причислил Алексея Панина, признанного иноагентом Моргенштерна, Филиппа Киркорова, Ольгу Бузову, Бориса Моисеева, Шуру, Сергея Шнурова, Сергея Зверева, Джигурду, Гоген Солнцева и других. К нежелательным телеканалам он отнес те, которые пропагандируют однополую любовь.

Теперь Гучигов планирует заручиться поддержкой со стороны полпредства президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Согласно его планам, в рабочую группу «комитета по борьбе с похабщиной» войдут видные православные и мусульманские деятели, активисты, которые поддерживают связь с молодежью Кавказа. И они уже решат, какие артисты могут оказать положительное влияние на подрастающее поколение.

Действие решений этой организации пока планируется распространять на регионы СКФО, но активист надеется, что в случае положительного результата, опыт будут перенимать и другие регионы РФ.

Гучигов пояснил, что катализатором в этом вопросе выступил Киркоров. Речь идет о его юбилейной концертной программе, где во время исполнения песни «Мария Магдалена» артист взбирается на крест и поет оттуда. Первыми на номер отреагировало руководство Северо-Кавказской филармонии и выступление «короля российской эстрады» отменили.