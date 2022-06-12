Названы фрукты и овощи, которые эффективно защищают от старческого слабоумия

В результате исследования, которое длилось около 25 лет, американским ученым удалось доказать, что некоторые антиоксиданты действительно помогают сохранить когнитивные функции. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала порталу «Доктор Питер», в каких овощах и фруктах они содержатся.

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«Антиоксидантные витамины и каротиноиды в сыворотке могут защитить от нейродегенерации с возрастом. Возникновение слабоумия по любой причине было обратно пропорционально уровню лютеина+зеаксантина и β-криптоксантина в сыворотке крови», — говорится в докладе ученых Национального института старения США, опубликованном в журнале Neurology.

Биолог Анча Баранова пояснила, что лютеин присутствует в листовых зеленых овощах, особенно в капусте, шпинате, брокколи и горохе. В виде биодобавок он тоже хорош, его получают в основном из цветов бархатцев.

Бета-криптоксантин, по ее словам, содержится в мандаринах, апельсинах, папайе и хурме. А зеакстантина больше всего в желтом перце, шафране, кукурузе и облепихе.

Кроме того, биолог порекомендовала еще один действенный антиоксидант — астаксантин. Он в большом количестве содержится в водорослях, которые люди самостоятельно, как правило, не едят, зато ими питается лосось и он вполне может стать источником этого антиоксиданта.

