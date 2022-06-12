Порт Мариуполя полностью разминировали

Военные специалисты завершили разминирование порта Мариуполя, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. Для представителей российских и иностранных СМИ власти организовали пресс-тур, чтобы они своими глазами увидели, что акватория порта и близлежащая к ней территория безопасны. Последние обнаруженные мины были уничтожены при журналистах, передает РИА Новости.

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«Порт полностью разминирован. Это касается и территории и акватории. Было обезврежено порядка 12 тысяч взрывоопасных предметов», — рассказал Пушилин.

Журналисты осмотрели акваторию на катере связи КСВ-67. Военнослужащий с позывным «Мотор» рассказал им, что накануне было найдено и обезврежено 16 мин, из них пять находились в акватории порта, остальные — противодесантные мины на пляже.

По словам Пушилина, торговый порт уже работает и на экспорт, и на импорт. На экспорт идет в основном металл, уголь и зерно. Основой будущих импортных поставок он назвал строительные материалы, которые потребуются для восстановительной программы городов ДНР. Глава республики отметил, что пока есть сложности с электроэнергией и водоснабжением порта, но в ближайшие две-три недели работы по восстановлению сетей будут завершены.

Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город, кроме завода «Азовсталь». В середине мая националисты начали сдаваться в плен и 20 мая Минобороны РФ объявило о полном освобождении Мариуполя.

