Правильный маркетинговый подход к продвижению: чек лист по созданию эффективной рекламной кампании

Маркетинг - это не лиды, а комплексная работа начиная от продукта и заканчивая лидами. Нужны конкурентные преимущества для победы над конкурентами, использование всех доступных каналов продвижения и тесты с оптимизацией.

В этой публикации про маркетинг и также о том как создать хоршую рекламную кампанию. Автор: частный маркетолог Михаил Каржин.

Правильный маркетинговый подход к продвижению

Современные рынки можно представить как поле сражения между противоборствующими сторонами. Битва разворачивается в умах потребителей, все пытаются захватить внимание, мотивировать потратить деньги именно на этот продукт, а не на другой.

Есть прямая и смежная конкуренция, с одной стороны человек может решать в какой фитнес клуб ему записаться, а с другой он может потратить деньги на что-нибудь другое. Можно думать, что изучая продукт, проводя исследования аудитории и т.д. можно достигнуть успеха в интернет продажах.

Азы классического маркетинг конечно нужны, но они создавались когда еще конкуренция не была такой мощной. Сейчас на многих направления конкуренция просто зашкаливает, особенно это заметно по ставками в аукционе контекстной рекламы.

Стратегический алгоритм создания эффективной рекламы

Вам нужно изучить продукт который нужно рекламировать

Необходимо изучить технические характеристики, пользу и выгоду, а также те детали, которые возможно не видны для поверхностного взгляда. Необходимо изучить все особенности продукта, чем больше вы знаете тем лучше. Это поможет вам создать правильное рекламное послание для целевой аудитории.

Проанализируйте рекламу конкурентов

Нужно изучить какие рекламные материалы, креативы, тексты, баннеры, картинки используют конкуренты, которые продают такой-же либо похожий продукт. В каких рекламных системах они запускают рекламу, какие используют выгоды, чтобы привлечь клиентов.

Исследуйте целевую аудиторию

Вам нужно изучить и собрать информацию по потребительской среде. Можно найти в интернете обсуждения, отзывы, комментарии и узнать какие вопросы задают люди по продукту, который вы собираетесь рекламировать, что они обсуждают, какие видят достоинства и недостатки.

Также, в результате такого анализа, можно найти информацию о том, что людям наиболее интересно и важно, какие именно полезности либо недостатки им помогают сделать выбор.

Определите своё позиционирование

На эту тему очень много различной информации, в книгах, в курсах обсуждениях. Также существует огромное количество определений чем является позиционирование.

Наиболее точное и продуктивное определение дано в книге “Огилви о рекламе” (автор Д.Огилви, 1983 г.). Позиционирование это: “Чем является продукт и для кого он предназначен”.

Определите рекламные источники

В этом плане есть несколько стратегий. С одной стороны можно сделать ставку на один рекламный канал, например на контекстную рекламу в Яндекс Директ. Так можно получить максимум присутствия и эффективности в одном канале.

Другая стратегия заключается в запуске продвижения во всех доступных источниках.

Настройте систему аналитики

Не нужно запускать рекламу вслепую, установите на сайт систему аналитики, настройте отслеживание целевых действий, подключите CRM систему.

Подготовьте рекламные материалы

Фото, видео, тексты. Сделайте несколько вариантов, изучите какие форматы принимают разные источники трафика и также подготовьте их в соответствии с требованиями модерации.

Запуск, оптимизация и масштабирование

Когда все готово, пополняйте рекламный бюджет и запускайте кампании. Нужен период для сбора статистики, чтобы потом можно было сделать выводы о том какие креативы и аудитории лучше всего сработали, а какие ушли в минус.

В этом плюс интернет рекламы, возможно отслеживать каждый клик, что позволяет потом максимально усовершенствовать рекламную кампанию.

Когда получен результат, нужно увеличивать рекламные бюджеты на выгодных направлениях. Это не самый простой процесс, многое зависит от размера аудитории и конкуренции. Сложней всего в B2C и нишах привязанных только к одному источнику трафика (например услуги эвакуатора).

Доступные рекламные источники для РФ:

Яндекс Директ

Яндекс Бизнес

Таргетированная реклама Вконтакте + Одноклассники

Яндекс Дзен

Доски объявлений, в основном Авито

Телеграм

Тизерные сети

SEO

Что лучше: Частный маркетолог или рекламное агентство?

Во-первых разные модели продаж

Например специалист всегда говорит как есть дела на самом деле, не одевая клиентам розовые очки. Некоторые, кто хочет сильно продать, говорят многое, обещают быстрый запуск и море лидов. А по факту часто получается наоборот.

Во-вторых, ценовая политики

Маркетолог работает от себя, цены назначаются чисто по объему и сложности работы. А у агентств высокая наценка, а некоторые их них просто перепродают услуги частных специалистов.

В-третьих, индивидуальный подход.

Если обратиться в крупное агенство, то нужны серьезный деньги для того чтобы с клиентом велась индивидуальная работа. Частный маркетолог как правило полностью погружается в работу с бизнесом клиента и впоследствии даже может стать штатным маркетологом.

Проблемы интернет продвижения и пути их решения

Как правило, при запуске интернет-продвижения, встречаются два класса проблем: сложная конкурентная среда и низкая покупательская способность целевой аудитории. Особенно с этими проблемами часто сталкиваются стартапы, которые только выходят на рынок.

Маркетинг - это не только изучение целевой аудитории и создание рекламы, но и также - это деятельность, направленная на достижение превосходства над конкурентами. Нужна экспертность, инвестиции, продуманная стратегия, тест вариантов.

Внимательно изучите обстановку, кто продает то же самое или похожие товары, как они используют возможности интернет рекламы. Сделайте список проблемы, которые вы можете решить для вашего клиента и сделайте запуск рекламы с разными вариантами.