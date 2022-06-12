Путин призвал россиян сплотиться

В День России президент РФ Владимир Путин вручил золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» и государственные премии за выдающиеся достижения в 2021 году. В торжественной речи глава государства подчеркнул, что сейчас российскому народу особенно важно быть сплоченным, передает пресс-служба Кремля.

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«Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными. Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки. Мы знаем, какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои. Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России и сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными», — сказал Путин.

Глава государства также напомнил об исторических реформах Петра I, 350-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Бесстрашие и упорство в достижении задуманного и потрясающая преданность Отечеству, которыми обладал российский император, по словам Путина, присущи и всем Героям труда России.

В этом году этого почетного звания были удостоены основатель уникальной научной школы создания ядерных боеприпасов и средств их контроля Юрий Бармаков, руководитель авиапредприятия Александр Пекарш, кинорежиссер Никита Михалков, альтист Юрий Башмет, дояр из Якутии Владимир Михайлов и обозреватель «Российской газеты» Ирина Краснопольская.

