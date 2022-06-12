Рогозин прочел стих из «Брата 2» на фоне старта ракеты «Сармат»

В честь Дня России гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин зачитал стихотворение из фильма «Брат 2» на фоне современной военной техники и старта баллистической ракеты «Сармат». Видеоролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фоном к известному стихотворению Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья...» Рогозин выбрал кадры движения российской военной техники: машин ПВО С-400, броневиков «Тигр», стратегических бомбардировщиков Ту-160, фрегата проекта 22350, а также взлеты истребительной авиации и вертолетов. На словах «Всех люблю на свете я» показан старт тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

