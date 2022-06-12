Российские химики создали замену импортным моющим веществам

Химики Томского госуниверситета отработали технологию производства тетраацетилгликолурила (ТАГУ), которое входит в основу многих моющих средств: от гелей для стирки и порошков до таблеток для посудомоечных машин. Синтез этого вещества, не уступающего, а в чем-то и превосходящего зарубежные аналоги, позволит заменить ушедшую с российского рынка импортную бытовую химию, сообщили в пресс-службе вуза.

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«Учеными химического факультета ТГУ на базе предприятия-партнера отработана технология синтеза тетраацетилгликолурила. Вместе с тем изучены его специфические химические свойства и определены области различного практического применения. ТАГУ необходим для производства моющих веществ, которые все мы привыкли использовать в обиходе, – порошки, таблетки для посудомоечных машин, гели для стирки и другая бытовая химия», — рассказал и.о. декана ХФ ТГУ Алексей Князев.

Ученые выразили готовность помочь российским предприятиям в организации производства ТАГУ на российском сырье. Письмо с этим предложением они направили профильным производителям.

Разработчики отметили, что их вещество ничем не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым показателям даже превосходит их. Так, в синтетических моющих средствах в сочетании с перкарбонатом натрия ТАГУ обеспечивает высокую степень удаления загрязнений и отбеливания с разных видов тканей при низкотемпературной стирке (40-60 °C). При этом отечественный активатор имеет более высокую текучесть, что важно при его дозировании в производстве порошков и жидких отбеливателей.

