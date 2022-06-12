США и Европа запланировали создать контр-ОПЕК

Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз планируют создать объединение стран-потребителей нефти в противовес ОПЕК, чтобы вернуть себе контроль над мировым курсом. Картель позволит проводить общие закупки и распределять полученные объемы между участниками, сообщает французский телеканал BFM TV.

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«Априори в экономике картель формируется из предложения, а не из спроса. Тем не менее, министр финансов США Джанет Йеллен сообщил о чрезвычайно активных переговорах, направленных на создание картеля потребителей нефти между Вашингтоном и его преимущественно западными союзниками», — говорится в сообщении телеканала.

Целью такой инициативы является возвращение хотя бы частичного контроля над мировыми ценами на нефть. Предполагается, что на саммите «Большой семерки», который пройдет в конце июня в Германии, государства подпишут это соглашение. При этом детали его пока неизвестны.

По данным СМИ, во время майского визита в США глава правительства Италии Марио Драги уже использовал формулировку «картель покупателей». Он также говорил о желании «убедить» Организацию стран-экспортеров нефти увеличить производство, не объясняя при этом, как европейско-американский противовес ОПЕК это может сделать. Планируется, что на встрече в Германии определится, каким образом новая организация будет проводить общие закупки и распределять полученные объемы нефти среди стран-потребителей.

Наряду с этой идеей, есть еще одно предложение — позволить России продавать нефть в Китай и Индию без введения так называемых «вторичных» западных санкций за сотрудничество с Москвой, сообщает телеканал.