Стало известно название преемника McDonald's в России

Бывшие рестораны быстрого питания McDonald's в России получили название «Вкусно и точка». 12 июня в Москве и Подмосковье открылись первые 15 ресторанов под новым брендом, 13 июня в других регионах России начнут работать еще 50, а до конца июня — около 200. Об этом журналистам сообщил гендиректор сети Олег Пароев.

«Я рад представить наше новое название — "Вкусно и точка". Нас всегда ценили и любили наши потребители, они возвращались в первую очередь за неповторимой атмосферой», — цитирует РИА Новости Пароева.

Он уточнил, что пока посетителям будет доступно не все привычное меню из-за логистических сложностей, а также из-за того, что рестораны открываются в рекордно короткие сроки. Например, не будет бургера Биг Мак и мороженого МакФлурри. По словам Пароева, скоро появятся достойные замены, которые потребители оценят и полюбят. Изменится также упаковка новых продуктов. По поводу цен он заверил, что они останутся доступными для всех потребителей, но «в обозримом будущем, конечно, изменятся».

По его словам, франчайзинговые сети McDonald's в России тоже приостановили работу и теперь могут войти в новый бренд. Российская сеть McDonald's включала более 850 ресторанов быстрого обслуживания. В середине марта компания их закрыла, а 16 мая объявила об окончательном уходе с российского рынка. При посредничестве Минпромторга она продала бизнес российскому бизнесмену Александру Говору.

Новый владелец ресторанов уже объявил, что в ближайшее пять-шесть лет намерен увеличить количество точек общепита с 850 до 1 тысячи. Также он рассказал о планах адаптировать вкусы блюд в зависимости от регионов РФ, это стало возможным после того, как на компанию перестали влиять жесткие стандарты корпорации. Говор сообщил о проработке более острых вариантов блюд на Кавказе и в Сибири, и более мягких — в средней полосе России, уточняет ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин, присутствовавший на открытии обновленного флагманского ресторана на Пушкинской площади, подчеркнул, что власти очень волновались за судьбу предприятия, сотрудников и поставщиков, а это, по его словам, десятки тысяч людей. Менеджеры заверили градоначальника, что качество еды, сервиса и команда останутся прежними. Практически все продукты будут поставлять российские производители.

