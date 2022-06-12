В США начнут производить коровье молоко без коров

Молоко, сделанное без участия коров с помощью технологии культивирования клеток млекопитающих и обладающее свойствами натурального аналога, получило название UnReal Milk. Компания из США Brown Foods планирует масштабировать производство созданной в лабораторных условиях альтернативы уже через несколько лет, сообщает TechCrunch.

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«Мы проверили основные питательные вещества, белки, жиры и углеводы. Состав нашего молока близок к коровьему. Кроме того, его можно превратить в типичные молочные продукты, такие как масло, сыр и мороженое, и по своим питательным свойствам он аналогичен коровьему молоку», — рассказал основатель Brown Foods Сохаил Гупта.

Компанию Brown Foods основали Сохаил Гупта, Авхиджит Капур и Бхавна Тандон, которые дружат еще со времен учебы в Индийском технологическом институте Дели. Гупта был вегетарианцем на протяжении всей жизни, и когда его жена забеременела, они не смогли найти альтернативу молоку, которая была бы такой же питательной, не способствовала дальнейшему изменению климата и не подвергала животных жестокому обращению. В итоге, UnReal Milk — стал их ответом на эту проблему.

Компания присутствует в Бостоне и Индии, и рекламирует себя как первую компанию в США, которая производит «настоящее коровье молоко» в лаборатории, и в отличие от обычных молочных продуктов, имеет на 90% меньший углеродный след.

