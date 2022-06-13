Байкал приземлился в «Титановой долине»

Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под руководством заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина 26 мая рассмотрел и одобрил заявку, представленную Куйвашевым, на предоставление льготного финансирования для развития инфраструктуры Уральского завода гражданской авиации. Инфраструктурный бюджетный кредит в размере одного миллиарда рублей будет выделен под строительство нового производственного комплекса авиапредприятия.

«Завод — резидент особой экономической зоны “Титановая долина” и с 2018 года занимается локализацией высокотехнологичного производства малой авиатехники. Первый этап проекта успешно реализован. Второй этап предполагает начало серийного производства авиационной техники собственной разработки», — отмечает Евгений Куйвашев.

Речь идет о самолетах «Байкал» и «Ладога». Для этого необходимо создать новый производственный комплекс. Завершить строительство планируется в 2024 году. В результате будет создано 1200 рабочих мест. В мае АО УЗГА выиграло конкурс Минпромторга РФ на выбор подрядчика для подготовки к запуску в серию легкого многоцелевого самолета «Байкал за 3,5 млрд рублей, который должен будет заменить устаревшие Ан-2.

«Девятиместный самолет предназначен для перевозки пассажиров и грузов на местных направлениях. Он способен выполнять полный комплекс авиационных работ в народном хозяйстве — патрулирование леса, охрана, мониторинг, санитарная авиация, полеты в места, не оборудованные искусственными взлетно-посадочными полосами. Самолет имеет возможность посадки на грунт, будет оснащен лыжными и поплавковыми шасси», — рассказал заместитель гендиректора АО УЗГА — директор дивизиона «Самолеты» Евгений Сергеев.

Сейчас предприятие формирует производственную программу поэтапного выхода на выпуск 20 самолетов «Байкал» в год с возможностью дальнейшего увеличения производства.