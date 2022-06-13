Фермер рассказал, как в магазине выбрать самые вкусные яблоки

Яблоки очень полезны для здоровья. Самые вкусные и сочные бывают поздней осенью, но и в другое время года можно подобрать в магазине неплохой вариант. Китайский фермер на портале Sohu раскрыл четыре секрета, которые помогут выбрать самые сочные и вкусные плоды. В первую очередь, по его словам, нужно обратить внимание на кожуру.

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«Мы считаем, что чем крупнее яблоко, тем оно вкуснее. Это неверно. Следует выбирать яблоки со слегка шероховатой поверхностью. Коснитесь фрукта рукой — чем шероховатее ощущается кожура, тем выше содержание сахара в яблоке, и тем слаще оно на вкус», — рассказал фермер.

Далее следует посмотреть на цвет яблока. Многие выбирают ярко-красные, однако у этих сортов, как правило, более толстая кожура, и они недостаточно хрустящие. Вкусные яблоки на своей поверхности имеют полоски, которые расходятся вертикально от верхушки. И чем больше таких линий, особенно красных, тем слаще фрукт, подсказал специалист. Затем, по его словам, нужно обратить внимание на нижнюю часть яблок — они, как и арбузы, бывают «мальчиками» и «девочками».

«Если нижняя часть яблока большая и круглая, такой фрукт богат питательными веществами и будет сладким. Мы часто называем такие яблоки "женскими". Если нижняя часть узкая и плоская, то это "мужское" яблоко: в нем меньше сахара, а вкус недостаточно насыщенный. Скорее всего, оно еще будет и вязать», — добавил фермер.

Кроме того, нужно взглянуть на черенок — чем он зеленее, тем свежее фрукт. Если же хвостик темно-коричневый и легко ломается, значит яблоко долго хранили в морозильной камере после того, как сорвали. Оно не только не свежее, но и не сочное.

