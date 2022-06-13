Фермер рассказал, как в магазине выбрать самые вкусные яблоки

Яблоки очень полезны для здоровья. Самые вкусные и сочные бывают поздней осенью, но и в другое время года можно подобрать в магазине неплохой вариант. Китайский фермер на портале Sohu раскрыл четыре секрета, которые помогут выбрать самые сочные и вкусные плоды. В первую очередь, по его словам, нужно обратить внимание на кожуру.
«Мы считаем, что чем крупнее яблоко, тем оно вкуснее. Это неверно. Следует выбирать яблоки со слегка шероховатой поверхностью. Коснитесь фрукта рукой — чем шероховатее ощущается кожура, тем выше содержание сахара в яблоке, и тем слаще оно на вкус», — рассказал фермер.
Далее следует посмотреть на цвет яблока. Многие выбирают ярко-красные, однако у этих сортов, как правило, более толстая кожура, и они недостаточно хрустящие. Вкусные яблоки на своей поверхности имеют полоски, которые расходятся вертикально от верхушки. И чем больше таких линий, особенно красных, тем слаще фрукт, подсказал специалист. Затем, по его словам, нужно обратить внимание на нижнюю часть яблок — они, как и арбузы, бывают «мальчиками» и «девочками».
«Если нижняя часть яблока большая и круглая, такой фрукт богат питательными веществами и будет сладким. Мы часто называем такие яблоки "женскими". Если нижняя часть узкая и плоская, то это "мужское" яблоко: в нем меньше сахара, а вкус недостаточно насыщенный. Скорее всего, оно еще будет и вязать», — добавил фермер.
Кроме того, нужно взглянуть на черенок — чем он зеленее, тем свежее фрукт. Если же хвостик темно-коричневый и легко ломается, значит яблоко долго хранили в морозильной камере после того, как сорвали. Оно не только не свежее, но и не сочное.