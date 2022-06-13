Глава ДНР запросил дополнительные союзнические силы

Донецкая Народная Республика запрашивает дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка. Глава республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что по Донецку за короткий период было выпущено рекордное за время конфликта в Донбассе число ракет.

Статья по теме: «Спецоперация продолжается»: Минобороны озвучило очередные успехи

«Противник в буквальном смысле слова перешел все грани: используются запрещенные методы, обстреливаются спальные и центральные районы Донецка, также под огнем сейчас находятся другие города и населенные пункты ДНР. В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — заявил Пушилин.

13 июня по Донецку было выпущено рекордное за время конфликта в Донбассе число ракет. Противник применяет РСЗО «Ураган» и «Град», орудия полевой артиллерии калибрами 155, 152 и 122 мм, а также тяжелые минометы. В результате обстрелов погибли уже как минимум четыре человека и 23 получили ранения. По всему городу фиксируются множественные разрушения и пожары, уточняет Донецкое агентство новостей.

Также глава ДНР сообщил, что за прошедшие сутки было подавлено около 30 огневых точек противника, уничтожен командный пункт вблизи подконтрольного украинским войскам села Мемрик к северо-западу от Донецка. При этом у противника остается достаточное количество вооружения, способного наносить удары по населенным пунктам ДНР, отметил Пушилин.

«В связи с этим руководителям министерств и ведомств отданы поручения задействовать на рабочих местах минимальное количество людей, а основной рабочий персонал перевести на дистанционную работу. Такая же рекомендация дана руководителям частных предприятий. В ближайшие дни я рекомендую по максимуму оставаться в безопасных местах всем гражданам ДНР и не оставлять без присмотра детей. Властями ДНР принимаются исчерпывающие меры, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасность граждан республики», — сообщил Пушилин.

