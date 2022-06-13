Глава Святогорска перешел на сторону ДНР

Глава Святогорска Владимир Бандура согласился возглавить администрацию города после его освобождения войсками РФ и ДНР. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Бандура ждал освобождения и поддерживает проведение спецоперации. Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

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«Мы с ним давно на связи, он ждал, как и многие жители Святогорска, освобождения, поддерживает проведение специальной военной операции. По понятным причинам он вынужден был скрывать свою позицию – стояла задача уберечь людей. В сложное время Владимир Владимирович не покинул свой пост, его уважают и поддерживают жители, поэтому предложил ему занять пост главы администрации города Святогорска», — написал Пушилин.

Сейчас, по его словам, стоит задача восстановить освобожденные территории и как можно скорее наладить мирную жизнь под юрисдикцией ДНР: связь, работу почтовых отделений, школ, лечебных учреждений, начать выплачивать пенсии и пособия.

Святогорская Лавра, по словам Пушилина, цела, но требует ремонта. Он пообещал и ее восстановить.

