Кинотеатры в регионах начали сокращать время работы и закрывать залы

Кинотеатры в ряде российских регионов начали сокращать часы работы или открываться только в выходные дни, а некоторые уже приняли решение о закрытии из-за резкого падения оборота на фоне отсутствия иностранных фильмов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональных бизнес-омбудсменов.

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«По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А если сравнивать показатели с 2019 годом, то падение составляет 70%. То же самое и с посещаемостью кинотеатров: сейчас сокращается время их работы, не все кинозалы открываются, к сожалению, сокращается и персонал», — рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

По его словам, одно- и двухзальные кинотеатры уже закрылись в Златоусте, если ситуация не изменится, тенденция может распространиться и на другие города региона, включая Челябинск.

В Ассоциации владельцев кинотеатров Нижегородской области тоже зафиксировали сокращение проката на 70% в апреле и мае. За счет отечественных фильмов удалось отыграть только около 10%. Закрылся частный кинотеатр в Богородске, в Сарове перешли на режим работы по выходным и праздникам, а в Нижнем Новгороде большие кинотеатры стали открывать не все залы. В Кемеровской области закрытий кинотеатров не зафиксировано, но уже идет сокращение количества залов.

По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, к середине апреля закрылись 36,4% кинозалов в стране, к концу года отрасль может сгенерировать совокупный убыток не менее 11,1 млрд рублей.

Правительство Москвы анонсировало целый пакет мер поддержки кинопрокатчиков. Власти других регионов тоже стараются поддержать отрасль. Так, по словам бизнес-омбудсмена Нижегородской области, частным кинотеатрам выдадут субсидии на оплату коммунальных услуг и на выплату зарплаты сотрудникам при условии сохранения определенного процента коллектива.

