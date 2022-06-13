Макрон объявил о вступлении Франции в «военную экономику»

Франция вступила в период военной экономики, в котором больше не может жить с «программированием расходов годичной давности». Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон на открытии международной выставки оружейной промышленности Eurosatory 2022. Он также поручил пересмотреть закон о военном программировании на 2019–2025 годы «с учетом геополитического контекста», передает BFM TV.

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«Я попросил министра обороны Франции и начальника штаба вооруженных сил провести в ближайшие недели переоценку закона о военном программировании с учетом геополитического контекста», — заявил Макрон.

Президент выразил уверенность, что Франции удастся «организоваться» в долгосрочной перспективе, подчеркнув, что рост угроз, в том числе связанный с началом спецоперации России на Украине, заставляют Париж «действовать быстрее» в данном вопросе. Макрон также призвал укрепить европейскую оборонную промышленность, «промышленную и технологическую базу».

По данным телеканала, президент Франции еще в 2017 году начал увеличивать расходы на оборону. В 2022 году бюджет французского Минобороны вырастет до €40,9 млрд в соответствии с прежним планом на 2019–2025 годы.



