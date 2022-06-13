«На ПМЭФ объявим о крупнейшей сделке»

О перспективах развития парка «Марьино» журнал «Эксперт» поговорил с его директором по развитию Александром Паршуковым.

— Как идет развитие парка «Марьино», особенно в новых условиях?

— Концепция индустриального парка «Марьино» не изменилась: мы предлагаем полностью подготовленные промышленные участки для строительства предприятий. Все инженерные сети и дороги построены, инженерные мощности зарезервированы. Такой подход позволяет нашим резидентам в кратчайшие сроки построить новое предприятие, не озадачиваясь вопросами инженерной подготовки участка. Именно в кризисное время минимизация рисков и сроков открытия производства зачастую становится ключевой причиной принятия решения о выборе места размещения нового завода.

В конце прошлого года мы ввели в эксплуатацию третью очередь нашего индустриального парка, что позволило предложить рынку еще около двадцати гектаров промышленной земли. Все участки в полном объеме обеспечены инженерными сетями и ресурсами.

— В конце прошлого года СМИ писали о наделении парка «Марьино» статусом особой экономической зоны.

— В конце 2021 года активно обсуждалось возможное включение территории индустриального парка «Марьино» в состав особой экономической зоны «Санкт-Петербург». Действительно, такие переговоры были, однако текущий кризис не позволил этим планам осуществиться, и от них пришлось отказаться.

Управляющая компания парка продолжает работать в прежнем режиме. В нашем распоряжении есть весь необходимый персонал, техника, оборудование и расходные материалы для поддержания деятельности парка в полном соответствии с нашими стандартами.

— Есть ли спрос на greenfield-площадки?

— В первом квартале мы подписали договоры по согласованным в конце прошлого года сделкам, продав три земельных участка европейским промышленным предприятиям, в том числе одному действующему резиденту нашего парка, расширяющему территорию. Эти сделки пока широко не анонсировались по понятным причинам.

С мая мы возобновили коммерческие продажи земельных участков. В текущей ситуации невозможно ожидать продолжения ажиотажного спроса на промышленную землю, который наблюдался в прошлом году. Однако есть устойчивый поток заявок на размещение от российских компаний. Уже сейчас мы закрываем самую крупную за последние десять лет сделку.

— Расскажите, пожалуйста, об этой сделке.

— Это петербургское предприятие «Аист», один из ведущих производителей бытовой химии в России. «Аист» приобрел участок площадью десять гектаров в индустриальном парке «Марьино». Мы объявим о сделке в рамках ПМЭФ-2022, где будет подписан меморандум о сотрудничестве. Общий объем планируемых инвестиций в новое производство составит около восьми миллиардов рублей, в Марьино будет создано более 400 новых рабочих мест. Новый завод будет производить широкий спектр средств бытовой химии: хозяйственное и туалетное мыло, стиральные порошки и чистящие средства, жидкие моющие средства и другое. Сроки запуска нового производства — ориентировочно 2027 год.