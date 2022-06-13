Американским ужастикам без русских не обойтись

Этим летом зрители вновь смогут прокатиться на ностальгическом аттракционе с релизом 4 сезона «Очень странных дел» – научно-фантастического сериала Netflix о приключениях компании юных друзей в Америке 80-х годов. В новым сезоне возвращаются не только любимые герои (теперь уже совсем подросшие), но и бешенный успех шоу: и без того самый популярный сериал на Netflix с 4 миллиардами просмотренных часов в этот раз набрал 286,79 миллионов часов просмотра за первые три дня только на официальной площадке.

Фантастические амбиции

Создатели «Очень странных дел», братья Даффер, открыто заявили, что масштабом и сюжетной структурой они замахнулись на «Игру Престолов» от HBO – возможно, самый культовый сериал стриминговой эры. Последний сезон стал и самым дорогим с расходами в 30 миллионов долларов на эпизод, и самым длинным из четырех: первые семь серий вышли 27 мая, а 1 июля Netflix выпустит еще два «сверхдолгих» эпизода. Такая нестандартная «передышка» между сериями – очевидно, план продюсерской команды вывести сериал из ловушки binge-просмотра. Обычно Netflix скопом выпускает весь сезон, из-за чего ярые фанаты и заскучавшие пользователи площадки смотрят сезон целиком за ночь или за несколько дней. Но пламя в таком случае быстро прогорает.

И тут, Netflix как раз решил последовать примеру HBO, который растягивает удовольствие зрителям, выпуская по серии в неделю. И все же, можно вспомнить что «король ужасов» Стивен Кинг назвал неровное дробление «Странных дел» на две части крайне неудачным.

Создатели вряд ли были довольны такому отзыву: они ведь как раз вдохновлялись Кингом. В частности, главная героиня Одиннадцать полностью разделяет свои телекинетические способности с легендарной «Кэрри». Хоррор-фэнтези шоу вообще всей своей атмосферой отсылает к легендарному автору «страшилок».

Очень странные дела с героями происходят в маленьком городке Хоукинс, штат Индиана. Там «ядро» протагонистов, Финн Вулфхард (Майк), Гейтен Матараццо (Дастин), Калеб Маклафлин (Лукас) и Ноа Шнапп (Уилл), открывают существование «Изнанки» – альтернативной и более мрачной версии мира, куда попадает один из друзей.

Четверку молодых ребят разбавляет Одиннадцать (Милли Бобби Браун) – сбежавшая из экспериментальной лаборатории девочка со сверхспособностями. Как говорят сами создатели, они любят разбавлять экран «свежими лицами», поэтому с каждым сезоном команда друзей в борьбе с фантастическим злом из иного мира находит себе новых сторонников. Во втором сезоне к ребятам присоединилась Макс в исполнении талантливой Сейди Синк, а в третьем – Робин, которую знаменательно сыграла дочка Умы Турман – Майа Хоук.

Косплей на 80-е

Монстров с каждым сезоном тоже становилось все больше. От более-менее безобидного демогоргона до Истязателя Разума – братья Даффер задумали раскрыть всю палитру кино-хорроров 80-х. Но, когда речь идет о возвращении к корням, приходится прибегать к вполне осознанном клише: в третьем сезоне, например, антагонистами, по голливудской традиции, стали русские. Казалось бы, климат Холодной войны, пусть даже в сериале про восьмидесятые, вряд ли сочетается с лавкрафтовскими чудовищами и подростковой драмой о типичной американской школе. Но создатели любят сочетать несочетаемое.

Изначально, в первом сезоне кашу из кинематографических аллюзий планировалось разделять на три части. Сцены с самыми главными и по совместительству самыми младшими персонажами были выдержаны в стиле детской фантастики 80-х, как в фильмах «Инопланетянин» (англ. E.T.) и «Балбесы» (The Goonies). Сюжетная линия подростков должна была напоминать «Хэллоуин» и «Кошмар на улице вязов», хотя в первых двух сезонах она по преимуществу состояла из любовных перипетий. Линия взрослых была представлена более зрело художественно, что неудивительно с блестящими Вайноной Райдер и Дэвидом Харбором на экране – чтобы создать их образ Дафферы вдохновлялись «Челюстями» Спилберга, а также его «Близкими контактами третьей степени».

Но, возможно, одним из главных вдохновений для Дафферов стал отнюдь не фильм, а настольная игра Подземелья и Драконы, более известная, как D&D. Именно оттуда они позаимствовали основного антагониста для четвертого сезона – Векну. Самый продуманный и многогранный образ злодея в сериале, способного завладеть сознанием других героев, вселяет гораздо больший ужас, чем неприятные на вид, но абсолютно несмышлёные монстро-собаки демогоргоны из ранних серий.

В «настолке» создатели черпают идеи, но ею себя не сковывают, а практикуют полную свободу фантастического метода. Поэтому от четкой стратификации стилей по поколениям они тоже давно отошли. В последнем сезоне в общем тоне считываются образы, навеянные «Экзорцистом» и архитипичном домом с приведениями – на первый взгляд совершенно неуместные оккультные мотивы для истории про секретную лабораторию и злых русских. Но у авторов получается смешивать фрагменты из совершенно разных сфер, не теряя при этом аутентичный тон самого сериала.

Свежий взгляд на эстетику прошлого

В новом сезоне смешались и сюжетные линии. Пренебрегая возрастными группами, Дафферы сделали три «микса» из разных персонажей в разных локациях: Хоукинс, Калифорния и ни много ни мало Советская Россия. Они развиваются полностью обособленно (у каждой линии даже своя цветовая гамма) и сменяют друг друга в динамичном монтаже. Именно такой нестандартный для «Странных дел» триптих стал причиной «раздутого» экранного времени, из-за которого сериал пришлось разделить на две части. Более того, такой формат – оммаж все той же «Игре Престолов» с её нагромождением персонажей и сюжетных линий.

Из «свежих лиц» на экране в четвертом сезоне больше всех выделяется очаровательный Эдди (Джозеф Куин), безусловно завоевавший приз зрительских симпатий. А русского охранника сыграл немец Томас Влашиха – примечательно, что оба актера известны по своей роли в «Игре Престолов». Правда во втором случае у отечественного зрителя могут возникнуть смешанные чувства. Несмотря на то, что на экране действительно много русских актеров, на роли первого плана их, видимо, не хватило – совершенно невнятная русская речь режет уши похлеще криков зловещих чудовищ.

Говоря о чудовищах, любители ужасов смогут порадовать себя камео Роберта Ингланда, сыгравшего легендарного Фредди Крюгера. Может показаться, что в новом сезоне еще как минимум пять новых лиц, но это все те же дети из первого сезона – просто совсем уже подросшие. С их взрослением сериал тоже пришлось делать более зрелым, уходя от «Балбесов» в сгущенные тона «Экзорциста». Но с более темной атмосферой и взрослыми ужасами, «Очень странные дела» не превратились в однобокий хоррор – ему на первое место не дают вырваться намешанные в одну кучу драма, комедия, детектив, боевик и так далее по списку. И тут Дафферы не сдержали свой пыл компиляторов. В новом сезоне они продолжают соединять знакомые модели в едином коктейле из 80-х, но именно «хорошо знакомое старое» всегда подкупало зрителей.

При всем разношерстном карнавале из образов «Очень странные дела» сохраняют свою аутентичную атмосферу. Сериал всегда был более чем театрален, доведен до предела и во всех смыслах «Очень». Но такая крайность рождает условность – страшилки не воспринимаются серьезно. Отсюда и легкость сериала, из-за которой его так просто «проглотить» за одну ночь. И за внешними условностями «Странные дела» не теряют глубину – в карнавале умело скрывается манифест вечным семейным ценностям и гуманизму, даже если потусторонние чудики отнимают у добрых смыслов часть экранного времени.