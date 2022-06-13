Путин освободил Поклонскую от поста в Россотрудничестве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничеста. Экс-прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы прокомментировала указ в своем Telegram-канале, отметив, что переходит на другую работу.

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«Освободить Наталью Поклонскую с должности заместителя главы Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Наталья Поклонская была назначена заместителем руководителя Россотрудничества 2 февраля текущего года.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему Президенту за поддержку и доверие!», — прокомментировала Поклонская.

