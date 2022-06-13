Риск ядерного конфликта назвали самым высоким со времен холодной войны

Риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен холодной войны, поскольку страны «ядерного клуба» начинают активно наращивать свои арсеналы. Эта тенденция может оказаться долгосрочной и продлиться в течение всего следующего десятилетия, следует из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), сообщает ТАСС.
«Риск применения ядерного оружия сейчас находится на самом высоком уровне со времен пика холодной войны. Наблюдаются четкие признаки того, что процесс сокращения ядерных вооружений закончился, а все державы, входящие в "ядерный клуб" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) увеличивают число боеголовок и проводят модернизацию ядерных арсеналов», — говорится в докладе.
Эксперты считают, что усилению международной напряженности способствует также то, что большая часть этих стран «обостряет ядерную риторику», а «роль атомного оружия в их военных стратегиях становится все более значимой».
Так, Великобритания, по данным SIPRI, в 2021 году анонсировала повышение лимита на запасы ядерных боеголовок, приняв решение публично не раскрывать их число, а Франция запустила программу разработки подводной лодки третьего поколения, оснащенной ядерным вооружением. Индия и Пакистан «увеличивают запасы атомного оружия и разрабатывают новые системы его доставки», Израиль «проводит модернизацию своего ядерного арсенала», а Северная Корея уже изготовила 20 боеголовок и обладает достаточными ресурсами для производства еще 45-55 единиц. Как отмечают эксперты SIPRI, спутниковые снимки свидетельствуют также о ведущихся работах по сооружению 300 новых пусковых шахт в Китае.
Ситуацию, по мнению авторов доклада, обостряет тот факт, что переговоры по стратегической стабильности между Россией и США, на которые приходится более 90% всех ядерных вооружений, фактически заморозились, а постоянные члены Совбеза ООН (Китай, Россия, Франция, США и Великобритания) так и не присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия. Совместный всеобъемлющий план действий по развитию ядерной программы Ирана также остается не согласованным участниками переговоров.