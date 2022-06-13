Ученые МГУ назвали районы Москвы, у жителей которых в разы выше риск онкологии

Ученые Московского государственного университета им. Ломоносова проанализировали около 200 образцов пыли из всех районов столицы и пришли к выводу, что содержание канцерогена бенз(а)пирена в среднем по городу превышает его загородный уровень в 53 раза. Самыми загрязненными оказались дворы многоэтажек и широкие дороги с интенсивным движением. Результаты их исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Environmental Geochemistry and Health.

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В состав городской пыли входят кусочки резины от автомобильных шин, частицы дорожного покрытия, почвы, мелкий мусор и остатки антигололедных реагентов. На них оседают и закрепляются более опасные загрязнители — тяжелые металлы и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Среди ПАУ наиболее опасным считается бенз(а)пирен (БаП), поскольку его попадание в организм увеличивает риск развития рака. Бенз(а)пирен выделяется в атмосферу при сгорании автомобильного топлива и с выбросами промышленных предприятий.

«Среднее содержание БаП в дорожной пыли Москвы составляет 0,26 мг/кг, что в 53 раза превышает его содержание в фоновых почвах Московско-Мещерской низменности в 50 км к востоку от города. Наиболее загрязненными территориями являются крупные дороги (0,29 мг/кг, превышение предельно допустимой концентрации в почвах в 14 раз) и автостоянки во дворах (0,37 мг/кг, превышение ПДК в 19 раз). В центре города содержание БаП в пыли дворов достигает 1,02 мг/кг (превышение ПДК в 51 раз). Накопление БаП зависит от параметров уличных каньонов, образованных зданиями вдоль дорог: в коротких каньонах (< 500 м), содержание БаП достигает максимума», — говорится в докладе.

Исследователи собрали 160 образцов пыли с поверхности дорог, имеющих разную нагрузку во всех районах города. Дополнительно они взяли 33 пробы во дворах, оборудованных местами для парковок. Затем из пыли химически выделили бенз(а)пирен и определили его количество.

Оказалось, что высокое содержание бенз(а)пирена характерно для всех крупных широких магистралей с интенсивным движением, таких как МКАД и ТТК. Там накопление загрязняющего вещества происходит в полтора раза быстрее, чем в пыли узких улиц, что связано с большим потоком автомобилей.

Но лидером по содержанию вредного вещества оказались все же дворовые территории, используемые жителями для парковки автомобилей. Ученые объясняют это тем, что в условиях плотной застройки на придомовых территориях воздух циркулирует недостаточно активно, и вредные вещества скапливаются здесь в больших количествах. Кроме того, здания высотой более 20 метров, характерные примерно для трети московских улиц, вызывают ухудшение их продуваемости, что усиливает аккумуляцию бенз(а)пирена в 1,6 раза. Ориентация улиц с севера на юг, то есть перпендикулярно направлению преобладающих в Москве ветров, также препятствует циркуляции воздуха и создает условия для максимального накопления бенз(а)пирена в пыли, установили ученые.

Наибольшее количество бенз(а)пирена было обнаружено в пробах из Северного, Юго-Восточного, Восточного и Центрального административных округов Москвы. Там располагаются крупные мусоросжигательные заводы и ТЭЦ, а также чаще всего возникают пробки.

По методологии Агентства по охране окружающей среды США ученые также подсчитали, какое количество БаП ежедневно поступает в организм жителей при вдыхании, заглатывании пыли и попадании на кожу. Выяснилось, что канцерогенный риск для взрослых наиболее высок в центре, на севере и северо-востоке Москвы. Там концентрации бенз(а)пирена превышают норму в 50 раз, что увеличивает риск развития у людей онкологических заболеваний в два-три раза по сравнению с остальными частями города.

Ученые планируют в дальнейшем более подробно изучить сезонные изменения количества бенз(а)пирена в городской пыли, поскольку данное исследование было ограничено лишь летним сезоном.

