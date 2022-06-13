В Гидрометцентре спрогнозировали, каким будет лето в России

Этим летом в европейской и южной частях России температура воздуха ожидается немного выше нормы и количество осадков будет меньше, чем в прошлом году. При этом в умеренных широтах лето прогнозируется не особо жарким. Об этом URA.RU сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На европейской территории России температурный фон ожидается около и несколько выше нормы. На юге европейской России преимущественно выше нормы. В умеренных широтах лето будет не такое жаркое, как в прошлом году», — рассказал Вильфанд.

По его словам, на юге страны: в Краснодарском крае, Крыму и на Ставрополье, осадков ожидается меньше, чем в прошлом году. Самая высокая вероятность того, что температура будет выше нормы, — в Красноярском крае и в Якутии, уточнил специалист.

Глава Гидрометцентра при этом подчеркнул, что долгосрочные прогнозы имеют не самый высокий процент осуществления. Он пояснил, что «ученые разрабатывают модели циркуляции атмосферы», и при этом сами никогда не уверены, что лето или зима, будут именно такими, какими они их спрогнозировали. Степень уверенности в долгосрочном прогнозе, по словам Вильфанда, не может превышать 65-67%.

