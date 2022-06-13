«Спецоперация продолжается»: Минобороны озвучило очередные успехи

Высокоточными ракетами воздушного базирования военнослужащие РФ уничтожили в районе железнодорожной станции Удачное ДНР большое количество американского и европейского вооружения и военной техники, доставленного для группировки украинских националистов. Кроме того, за прошедшие сутки был ликвидирован пункт временной дислокации иностранных наемников в ЛНР, а также две батареи РСЗО в населенных пунктах Харьковской области и ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: один пункт управления, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, а также 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей», — сообщил Конашенков.

За сутки, по его словам, российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников, в том числе «Байрактар ТБ-2» в районе Луганска. Ракетные войска и артиллерия поразили 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе семь установок РСЗО и станцию радиоэлектронной борьбы, добавил представитель Минобороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1196 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3525 танков и других боевых бронированных машин, 515 установок реактивных систем залпового огня, 1933 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3583 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

