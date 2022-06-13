В прямом контакте с инвесторами

— В чем заключаются особенности экономики Московской области и ее конкурентные преимущества?

— По итогам прошлого года Московская область вошла в пятерку лидеров в рейтинге экономического потенциала регионов России. Интегральный рейтинг был составлен Фондом развития гражданского общества на основе данных Росстата и ФНС. В рейтинге регионы ранжировались по объему перечисленного в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость, среднемесячной зарплате и финансовому результату работы региональных компаний. По итогам года сальдированный финансовый результат деятельности подмосковных организаций вырос на 67 процентов и превысил 1,13 миллиарда рублей. Существенный прирост (почти в семь раз) показала сфера транспортировки и хранения.

— Сегодня регионы жестко конкурируют за инвесторов. Каковы позиции Московской области в привлечении бизнеса?

— По итогам прошлого года Московская область привлекла 1,14 триллиона рублей прямых инвестиций, реализовано 450 крупных проектов, создано свыше 60 тысяч рабочих мест. Среди наиболее ярких проектов — строительство логистического комплекса компанией «Всеинструменты.ру» в городском округе Домодедово. Объем инвестиций составил 4,7 миллиарда рублей. Реализация проекта позволила создать порядка 2800 рабочих мест. Еще один значимый проект — строительство онкологического центра АО «Медицина» в городском округе Химки, объем инвестиций — 5,9 миллиарда рублей, в медицинском центре трудоустроено 300 жителей Подмосковья. Около 200 рабочих мест создано в рамках реализации проекта компании «Павлово-Посадский гофрокомбинат» в одноименном городском округе, инвестиции в строительство производственно-складского комплекса составили 4,3 миллиарда рублей. Открытие производства труб компании «Глобус сталь» в городском округе Жуковский позволило создать более 200 рабочих мест, инвестиции в проект — 1,9 миллиарда рублей.

— Какие инструменты привлечения и поддержки инвесторов вы считает наиболее эффективными?

— Для комфортной работы предпринимателей в Московской области созданы все необходимые условия. В Мининвест ежедневно приходят заявки от потенциальных инвесторов на подбор земельных участков и объектов капитального строительства или помещений. Ведомство сформировало базу площадок для бизнеса, которая позволяет оперативно давать инвесторам предложения для размещения на территории региона. Все заявки обрабатываются в срок от трех до пяти дней. Если у предпринимателя есть территория или площади, на которые он готов привлечь инвестора или соинвестора, такую площадку можно предложить для бизнеса через Инвестиционный портал Московской области. Площадка попадет в базу министерства, и мы будем предлагать эту территорию потенциальным инвесторам. Для сопровождения инвестиционных проектов создано Агентство инвестиционного развития Московской области (АНО «АИР»), которое работает в одной команде с Мининвестом. Сформированная команда обеспечивает сопровождение проектов инвесторов на всем клиентском пути.

— Какое место в стратегии работы с инвесторами отводится индустриальной инфраструктуре — индустриальным паркам и особым экономическим зонам?

— Мы убеждены, что для комфортной работы бизнеса важно не только предоставить эффективные меры поддержки, но и создать инфраструктуру. Подмосковье является лидером по числу ОЭЗ, в регионе их пять, общая площадь составляет 3501 гектар. Две из них (ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ «Исток») — технико-внедренческого типа, то есть эти площадки ориентированы на развитие высокотехнологичных предприятий. Сейчас на территории подмосковных ОЭЗ работают 210 резидентов, общий объем инвестиций с начала деятельности составил 109,5 миллиарда рублей. В 2022 году статус резидента ОЭЗ Московской области получили уже три компании. Они планируют осуществить инвестиции в объеме более миллиарда рублей и создать около 90 новых рабочих мест.

Московская область является еще и лидером по количеству индустриальных парков, их в регионе 62, и важно, что уровень их заполняемости составляет 71,3 процента. В индустриальных парках работает 1078 резидентов, которыми создано более 55 тысяч рабочих мест, еще не менее 30 индустриальных парков будут созданы к концу 2024 года.

Кроме того, в регионе действуют 16 технопарков, которые заполнены на 92 процента. На их территории осуществляют свою деятельность 455 резидентов, там трудоустроено более семи тысяч человек.

— Какое влияние на деятельность инвесторов вашего региона оказало нарушение логистических цепочек, закрытие некоторых географических рынков?

— Подавляющее большинство иностранных компаний, работающих в регионе, продолжают свою деятельность и не заявляли о возможном уходе с рынка. В Подмосковье работает несколько сотен иностранных компаний, из которых 186 — это крупные бренды, и только четыре иностранные компании ранее объявили о выходе из российских активов, но уже сейчас они нашли новых собственников. Еще семь компаний активно ищут варианты передачи своих активов. При этом все организации продолжают выполнять обязательства перед сотрудниками. Мининвест Московской области ежедневно находится в прямом контакте со всеми инвесторами. Наши специалисты оказывают содействие в поиске новых логистических маршрутов, консультируют по вопросам получения региональных и федеральных мер поддержки.

— Есть ли в регионе условия для развития новых проектов в области импортозамещения?

— Импортозамещение — первостепенная задача развития экономики Московской области. Для стимулирования проектов определены приоритетные отрасли, в числе которых пищевая и химическая промышленность, фармацевтика, производство медоборудования и медизделий, производство компьютеров и электрического оборудования, машиностроение, сельское хозяйство. На текущий момент более 120 проектов в сфере импортозамещения готовятся к реализации, общий объем инвестиций оценивается в 90,2 миллиарда рублей, планируется создать 14 тысяч рабочих мест. Для таких проектов в регионе есть целый ряд мер поддержки. В частности, компании могут получить земельный участок в аренду по программе региональной поддержки «Земля за один рубль». Участки для строительства предприятий бизнес может получить в аренду сроком на три года по ставке один рубль в год. Впоследствии земля может быть выкуплена за 15 процентов от ее кадастровой стоимости. На Инвестпортале Подмосковья размещена специальная интерактивная карта, где предприниматель может наглядно определить земельные участки, наиболее подходящие для реализации его проекта.

Кроме того, инвесторам доступны льготные займы в федеральном Фонде развития промышленности в размере до двух миллиардов рублей по ставке от одного процента для реализации импортозамещающих проектов. В рамках совместной программы Подмосковья с Корпорацией МСП кредиты по ставке четыре процента годовых доступны для средних предприятий, а малому и микробизнесу — по ставке пять с половиной процентов годовых. В Московском областном фонде микрофинансирования работает специальная льготная программа «Импортозамещение». Кредит на льготных условиях могут получить субъекты МСП при запуске нового производства или увеличении производственных мощностей. В рамках программы бизнесу доступно финансирование размером до пяти миллионов рублей по ставке пять процентов годовых на срок до трех лет. И мы постоянно разрабатываем новые программы. В частности, с 1 июля запускаем программу поддержки франшиз, в рамках которой регион готов компенсировать предпринимателям часть затрат на оборудование и аренду.

Особое внимание в Подмосковье уделяется развитию IT-сектора. Для этого разработана система грантов, на грант сможет претендовать как компания, которая уже работает в регионе, так и компания, которая только открывает свой бизнес на территории Московской области. Правда, есть несколько условий, одно из них — выручка от основного вида деятельности должна составлять 70 процентов. Получить поддержку смогут организации IT-сектора, создавшие от пяти рабочих мест с зарплатой от 120 тысяч рублей. Грант рассчитан на срок от одного года до пяти лет.