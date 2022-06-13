Вице-премьер оценил сроки замены иностранных самолетов российскими

На организацию серийного производства российских самолетов различных классов и в нужном стране количестве уйдет три-пять лет, заявил в интервью телеканалу РБК вице-премьер Юрий Борисов. Он признал, что ранее время было упущено, но сейчас открывается «окно возможностей».

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«За это время мы должны использовать свой шанс массово нарастить производство моделей МС-21, Superjet New и Ту-214, чтобы уже насытить рынок различным типажом самолетов ближнемагистральных и дальнемагистральных. К этому еще надо добавить Ил-96. Чтобы все перевозки осуществлялись на наших отечественных летательных аппаратах», — заявил Борисов.

В конце февраля ЕС запретил продажу России самолетов и запчастей, позже к этому запрету присоединились и другие страны. В апреле стало известно о cложностях с эксплуатацией ближнемагистрального самолета российского производства Superjet из-за отсутствия возможности обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146.

«Отказ от поставки нам двигателей, авионики, конечно, потребовал пересмотреть все производственные программы», — признал Борисов.

По его словам, выйти на производство «чисто отечественного» самолета Superjet New планируется уже c 2023 года в объеме около 20 штук в год.

Он также отметил, что сейчас ведутся активные работы по импортозамещению среднемагистрального МС-21, идет подготовка расширения производства. В 2024 году в правительстве планируют получить первые шесть машин с отечественными двигателями ПД-14. В дальнейшем их производство будет наращиваться — до 12, 24, 32 и 72 лайнеров в год.

«Если раньше "Аэрофлот" в условиях рыночной экономики брал лучшие решения, руководствуясь принципом соотношения цены и качества, то теперь компания готова взять все. Но это все еще надо в нужном количестве сделать. Упущено было время, но сейчас открывается окно возможностей», — подчеркнул Борисов.

