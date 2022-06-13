Вторичное жилье в России рекордно подешевело

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости в РФ снижается второй месяц подряд. В мае готовые квартиры подешевели на рекордные за несколько лет 2,1% — до 78 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом ТАСС сообщила замдиректора федерального агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

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«По итогам мая реальная средняя цена продажи квадратного метра вторичного жилья снизилась рекордно за последние несколько лет на 2,1%, при этом в апреле снижение было более сдержанным — на уровне 0,5%. Цена же предложения продолжила расти, прибавив за май 0,6%», — рассказала Ахметдинова.

Разницу между стоимостью предложения и реальной ценой продажи она объяснила тем, что сейчас востребованы наиболее доступные и бюджетные варианты, а также объекты с дисконтом, которые продаются в первую очередь. По данным риэлторов, не все собственники уменьшают заявленную стоимость своих квартир, но при этом они готовы к торгу и снижают цены для реальных покупателей. При срочной продаже уровень торга становится еще более значительным.

Ахметдинова отметила также укрепившийся дисбаланс между спросом и предложением на рынке вторичной недвижимости. По ее словам, рынок еще не наверстал просадку спроса, которая случилась после резкого роста ипотечных ставок этой весной. Сейчас спрос постепенно восстанавливается, однако объем предложения на рынке значительно опережает его, пояснила замдиректора «Этажей».

По данным агентства, в крупных городов России средняя цена квадратного метра вторичной недвижимости заметнее всего в мае снизилась в Санкт-Петербурге (-0,9%), Новосибирске (-0,8%), Красноярске (-0,6%), Волгограде (-0,2%) и Москве (-0,1%).